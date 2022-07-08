Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
goldas За пост начислено вознаграждение
Глобальный запуск Xiaomi 12 Lite 5G состоится 13 июля
Об этом говорится в официальном сообщении компании Xiaomi
анонсы и реклама
3060 Gigabyte Gaming дешевле 50тр
3050 MSI Gaming дешевле 40тр
3070 Gigabyte Gaming дешевле 70 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 80 тр
3 крутых RTX 3070 Ti за копейки
В полтора раза снижена цена RX 6600

 Xiaomi продолжает рекламировать смартфон Xiaomi 12 Lite 5G на своих страницах в социальных сетях, несмотря на то, что устройство уже было представлено в Азербайджане. Компания сообщает, что модель 12 Lite скоро выйдет, но еще не подтвердила дату запуска, не говоря уже о том, когда его можно будет заказать. В настоящее время Xiaomi публикует расплывчатые тизеры, а также другие сообщения о Xiaomi 12S Ultra, смартфоне, который будет недоступен за пределами Китая.

реклама

 Согласно информации инсайдера @passionategeekz, Xiaomi представит модель 12 Lite 5G в этом месяце. @passionategeekz утверждает, что устройство будет выпущено во всем мире 13 июля вместе с широкомасштабным запуском Smart Band 7.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
-25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр
3050 за 30 тр - успей взять по старой цене
RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом
<b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b>
RTX 3070 за 70 с началом в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 50 тр
<b>3080 Gigabyte Gaming почти по старой цене</b>
Топовейшая 48Gb Nvidia за 600 тр в продаже
3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision
<b>3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 80 тр</b>
Компьютеры за 10 тр в Ситилинке
Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри
100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

 Как показано на скриншоте выше, мировая премьера Xiaomi 12 Lite состоится 13 июля в 00:00 по тихоокеанскому времени, что соответствует 11 часам по московскому времени. Как мы уже сообщалось ранее, Xiaomi 12 Lite 5G будет работать на процессоре Snapdragon 778G, получит AMOLED дисплей с частотой 120 Гц и основную камеру с разрешением 108 МП. Таким образом, Xiaomi 12 Lite 5G будет конкурировать с Nothing Phone (1), который поступит в продажу 12 июля. Вероятно, Xiaomi установит стоимость 12 Lite 5G на 100 евро дороже, чем предшественник, а магазин Orange Spain вовсе сообщает, что стоимость новинки составит 500 евро.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#xiaomi #snapdragon 778g #xiaomi 12 lite
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Продажи смартфонов Xiaomi в РФ могут быть остановлены – всему виной патентный тролль
13 июля начнутся продажи Xiaomi 12 Lite и Mi Band 7 на мировых рынках
Xiaomi анонсирует смартфон Redmi K50i 5G с SoC Dimensity 8100 и 64-Мп камерой в конце июля
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Казахстан может запретить экспорт в Россию санкционных товаров
29
50 смартфонов Xiaomi получили стабильную MIUI 13 на Android 12 от июля 2022 года
4
В блокчейне Эфириума Sepolia стартовал переход на PoS – отказ от майнинга на видеокартах близок
14
Новая GeForce RTX 4070 за $500 окажется равна по производительности GeForce RTX 3090 за $1500 – HS
32
10 лет на одной видеокарте – на что способна Radeon HD 7970, которая стоит на Авито всего 6000р
28
Wargaming окончательно ушла из РФ и Беларуси – что ждёт World of Tanks и World of Warships
15
Еще одна тестовая сеть Ethereum мигрировала на Proof of Stake — майнинг Эфира подходит к концу
11
78 рублей за доллар достиг курс на Aliexpress 6 июля
150
Новые игровые видеокарты NVIDIA GTX 1630 появились в российских магазинах - смотрим цену
31
Релиз российского смартфона AYYA второго поколения может быть отменен
7
NVIDIA откладывает релиз GeForce RTX 4090 на фоне криптозимы и избытка видеокарт на складах – MLID
32
Какой процессор купить, когда мало денег, но очень хочется собрать игровой ПК
11
Клиенты Тинькофф недовольны тем, что банк отдаст их деньги на благотворительность
5
Пользователь Reddit назвал самую обсуждаемую видеокарту на основе упоминаний в интернете
4
В процессорах Intel Meteor Lake классов H/P/U появится третий тип ядер
24
Можно ли в РФ купить игровую видеокарту до 20 000р – топ 5 моделей для игр в разрешении 1080р
6
Цены на видеокарты растут за счет увеличения доходности майнеров
9
RTX 4070 за $450 будет мощнее RTX 3090 Ti за $2 000
21
"Аватар-2. Путь воды" - уже не фильм, еще не компьютерная игра
14
Криптоинвесторы массово выводят Биткоины с бирж на автономное хранение
24

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2022 года за 100 тысяч рублей для любых игр на ультра с 80+ FPS (Июль)
73
7 простых советов, которые помогут Windows 10 и Windows 11 работать долго и стабильно
18
Совершенствую систему охлаждения в MicroATX системе и делаю прочие незначительные доработки
84
Краткий обзор накопителя Kingston A400 2.5"
117
Мои впечатления от игры Xenus II: Белое золото. Часть 1
5
О самых "самурайских" играх
30

Сейчас обсуждают

NgMurakami
20:59
> почему на лису это все влияет заметно меньше, чем на хром? Разные подходы к энергосберегайкам, ресурсам и фоновой обработке, как вариант. > Можно попробовать списать на то, что это А320 То тоже вр...
Лучший из худших: самый мощный APU для FM2+ 2018 года выпуска – AMD A8-7680
Муж_ЗАГЛOTA
20:54
предлагаешь сделать из microATX -> mini-ITX с помощью бензопилы?))))
Совершенствую систему охлаждения в MicroATX системе и делаю прочие незначительные доработки
analoговнет
20:53
коты спасут галактику
Stray - игра о коте, пробирающемся через город, населенный роботами, стала самой желаемой в Steam
Муж_ЗАГЛOTA
20:52
На мой взгляд у данного системного блока очень много недостатков! 1) отсутствуют фильтры 2) отсутствует Bluetooth 3) отсутствует Wi-Fi 4) отсутствует сотовая связь 5) отсутствует FDD 3,5 6) отсутствуе...
Совершенствую систему охлаждения в MicroATX системе и делаю прочие незначительные доработки
Dmitry Mitry
20:52
Я от жадности взял 8 ядер, 5800х. А то консольки восьмиядерные, а мы хуже что ли?
Через сколько лет нужно менять процессор – выбираем оптимальные игровые модели до 20 000 рублей
Adam Smith
20:51
ну где-то по съемным хатам, или в тачке, литр бенза помню в 98 году стоил 6 рублей, гандоны в ларьке примерно также, пиво около 10-13р. мне батя жигули пятерку подогнал тогда нулевую стоила 20 000р, а...
Почти 50 % российских геймеров нашли благодаря играм хорошего друга
Dmitry Mitry
20:50
Так у него продюсеры - американо израильская компания. Чего спорить?
РБК: суд отклонил иск youtube-блогера Юрия Дудя и оставил его в статусе иноагента
SlyBiBi
20:48
"Ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники..." (с)
RTX 4070 за $450 будет мощнее RTX 3090 Ti за $2 000
Winssy
20:47
Можно конечно не продавать, но тогда не будет и бабла. А поводу закрыть кран, тут есть два момента: 1. РФ далеко не единственная страна у которой есть нефть, это не уникальный продукт от РФ. Почему-то...
На пути отказа Европы от нефти и газа из РФ встала природа – Рейн рекордно обмелел из-за засухи
D.K.
20:47
Всего ничего – это при оптимизации на уровне зашакаливания картинки. На деле РТ очень требовательный.
RTX 4070 за $450 будет мощнее RTX 3090 Ti за $2 000
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем