Xiaomi продолжает рекламировать смартфон Xiaomi 12 Lite 5G на своих страницах в социальных сетях, несмотря на то, что устройство уже было представлено в Азербайджане. Компания сообщает, что модель 12 Lite скоро выйдет, но еще не подтвердила дату запуска, не говоря уже о том, когда его можно будет заказать. В настоящее время Xiaomi публикует расплывчатые тизеры, а также другие сообщения о Xiaomi 12S Ultra, смартфоне, который будет недоступен за пределами Китая.
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Согласно информации инсайдера @passionategeekz, Xiaomi представит модель 12 Lite 5G в этом месяце. @passionategeekz утверждает, что устройство будет выпущено во всем мире 13 июля вместе с широкомасштабным запуском Smart Band 7.
Как показано на скриншоте выше, мировая премьера Xiaomi 12 Lite состоится 13 июля в 00:00 по тихоокеанскому времени, что соответствует 11 часам по московскому времени. Как мы уже сообщалось ранее, Xiaomi 12 Lite 5G будет работать на процессоре Snapdragon 778G, получит AMOLED дисплей с частотой 120 Гц и основную камеру с разрешением 108 МП. Таким образом, Xiaomi 12 Lite 5G будет конкурировать с Nothing Phone (1), который поступит в продажу 12 июля. Вероятно, Xiaomi установит стоимость 12 Lite 5G на 100 евро дороже, чем предшественник, а магазин Orange Spain вовсе сообщает, что стоимость новинки составит 500 евро.