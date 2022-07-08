Об этом говорится в официальном сообщении компании Xiaomi

Xiaomi продолжает рекламировать смартфон Xiaomi 12 Lite 5G на своих страницах в социальных сетях, несмотря на то, что устройство уже было представлено в Азербайджане. Компания сообщает, что модель 12 Lite скоро выйдет, но еще не подтвердила дату запуска, не говоря уже о том, когда его можно будет заказать. В настоящее время Xiaomi публикует расплывчатые тизеры, а также другие сообщения о Xiaomi 12S Ultra, смартфоне, который будет недоступен за пределами Китая.

реклама

Согласно информации инсайдера @passionategeekz, Xiaomi представит модель 12 Lite 5G в этом месяце. @passionategeekz утверждает, что устройство будет выпущено во всем мире 13 июля вместе с широкомасштабным запуском Smart Band 7.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай -25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр 3050 за 30 тр - успей взять по старой цене RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом <b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b> RTX 3070 за 70 с началом в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 50 тр <b>3080 Gigabyte Gaming почти по старой цене</b> Топовейшая 48Gb Nvidia за 600 тр в продаже 3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision <b>3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 80 тр</b> Компьютеры за 10 тр в Ситилинке Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри 100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

Как показано на скриншоте выше, мировая премьера Xiaomi 12 Lite состоится 13 июля в 00:00 по тихоокеанскому времени, что соответствует 11 часам по московскому времени. Как мы уже сообщалось ранее, Xiaomi 12 Lite 5G будет работать на процессоре Snapdragon 778G, получит AMOLED дисплей с частотой 120 Гц и основную камеру с разрешением 108 МП. Таким образом, Xiaomi 12 Lite 5G будет конкурировать с Nothing Phone (1), который поступит в продажу 12 июля. Вероятно, Xiaomi установит стоимость 12 Lite 5G на 100 евро дороже, чем предшественник, а магазин Orange Spain вовсе сообщает, что стоимость новинки составит 500 евро.