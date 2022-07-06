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Intel добавила поддержку мобильных процессоров Intel 13-го поколения в API Media Driver
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 На данный момент компания Intel ничего не сообщает о своей мобильной платформе следующего поколения, но первые шаги по её внедрению уже делаются. Теперь процессоры Intel Raptor Lake-S и Raptor Lake-P полностью поддерживаются новой версией Intel Media Driver Q2 22.4.4, представляющим собой API ускорения видео для декодирования, кодирования и постобработки для графических процессоров производства Intel.

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 Хотя ожидается, что настольная серия Raptor Lake-S будет запущена в октябре этого года, о мобильной серии Raptor Lake-P известно немногое. Предыдущие слухи предполагали, что серии Raptor Lake-H и Raptor Lake-P могут дебютировать в конце 2022 года, однако последние несколько поколений мобильных процессоров Intel были анонсированы на выставке CES, которая проводится в январе каждого года.

 Серии Raptor Lake-P и Raptor Lake-S, которые теперь поддерживаются и упоминаются в нескольких обновлениях программного обеспечения. Они должны получить конфигурации, включающие до 16 энергоэффективных ядер, однако серия P может снова получить максимум 6 производительных ядер.

 На слайде, появившемся за несколько месяцев до выхода платформы Intel 12-го поколения Alder Lake mobile, показаны все семейства Intel Core, включая H55/HX, выпущенное всего несколько недель назад.

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 Хотя в обновлении Media Driver об этом не упоминается, но уже ходят слухи о 24-ядерных вариантах процессоров Raptor Lake-HX настольного класса. Однако серия Raptor Lake-P может быть ограничена 22 ядрами в конфигурации 6P+16E, хотя в самых последних утечках упоминались только 14-ядерные модели.

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