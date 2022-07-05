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Intel начнет массовое производство по техпроцессу Intel 4 во втором полугодии
Об этом сообщает ресурс DigiTimes
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 Техпроцесс Intel 4, ранее известный как Intel 7nm, успешно развивается, говорится в отчете, опубликованном сегодня DigiTimes. Согласно сообщению, в котором цитируются неназванные источники Intel, Intel 4 готовится к массовому производству во втором полугодии 2022 года.

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 Около месяца назад, на IEEE VLSI 2022, Intel с большим оптимизмом смотрела на следующее значительное сокращение норм производства полупроводников. Компания говорила, что мобильные чипы могут работать на 20% быстрее при той же мощности или снизить энергопотребление примерно на 40% при той же частоте. Кроме того, Intel 4 является первым техпроцессом Intel, использующим литографию EUV, который удвоит плотность транзисторов по сравнению с Intel 7.

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 Intel 4 должен стать основой будущих процессоров Intel Core 14-го поколения Meteor Lake и Granite Rapids. Наряду с преимуществами новой технологии Intel 4, Meteor Lake станут первыми процессорами на базе чиплетов для массового рынка и технологией упаковки Foveros 3D. Кроме того, встроенная графика Meteor Lake следующего поколения будет производиться по техпроцессу N3 от TSMC.

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#intel #meteor lake #intel 4 #intel 7
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flyval
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