Об этом сообщает ресурс DigiTimes

Техпроцесс Intel 4, ранее известный как Intel 7nm, успешно развивается, говорится в отчете, опубликованном сегодня DigiTimes. Согласно сообщению, в котором цитируются неназванные источники Intel, Intel 4 готовится к массовому производству во втором полугодии 2022 года.

реклама

Около месяца назад, на IEEE VLSI 2022, Intel с большим оптимизмом смотрела на следующее значительное сокращение норм производства полупроводников. Компания говорила, что мобильные чипы могут работать на 20% быстрее при той же мощности или снизить энергопотребление примерно на 40% при той же частоте. Кроме того, Intel 4 является первым техпроцессом Intel, использующим литографию EUV, который удвоит плотность транзисторов по сравнению с Intel 7.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай -25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом <b>6900XT Gigabyte Aorus за 90тр</b> RTX 3070 за 70 с началом в Ситилинке <b>3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 80 тр</b> Топовейшая 48Gb Nvidia за 600 тр в продаже Компьютеры за 10 тр в Ситилинке Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри 100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

Intel 4 должен стать основой будущих процессоров Intel Core 14-го поколения Meteor Lake и Granite Rapids. Наряду с преимуществами новой технологии Intel 4, Meteor Lake станут первыми процессорами на базе чиплетов для массового рынка и технологией упаковки Foveros 3D. Кроме того, встроенная графика Meteor Lake следующего поколения будет производиться по техпроцессу N3 от TSMC.