Компания Huawei представила смартфоны Nova 10 и Nova 10 Pro, но на данный момент только в Китае. Это два очень похожих смартфонов, которые отличают лишь несколько деталей. Во-первых, у Nova 10 Pro дисплей немного больше и с более высоким разрешением, а также имеет дополнительную фронтальную камеру. Кроме того, Nova 10 Pro оснащен более емкой аккумуляторной батареей, которая также поддерживает проводную зарядку более высокой мощности.
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Младшая модель Nova 10 оснащена 6,67-дюймовым дисплеем с разрешением 2400 × 1080 пикселей, имеет фронтальную камеру на 60 Мп, а также аккумулятор емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт. Nova 10 Pro оснащен 6,78-дюймовым дисплеем с разрешением 2652 x 1200 пикселей и 8-мегапиксельной портретной камерой, а также 60-мегапиксельной фронтальной камерой аналогичной Nova 10. Nova 10 Pro оснащается аккумулятором на 4500 мАч с мощной 100 Вт зарядкой.
На этом различия заканчиваются. Оба смартфона работают на чипсете Snapdragon 778G от компании Qualcomm, не имеющем поддержки сетей пятого поколения. Кроме того, они имеют 50-мегапиксельную основную, 8-мегапиксельную сверхширокоугольную и 2-мегапиксельную заднюю камеры. Также оба устройства оснащены OLED-дисплеями с частотой 120 Гц, которые также имеют частоту дискретизации касания 300 Гц. Объем оперативной памяти телефонов составляет 8 ГБ, а встроенный накопитель имеет два варианта: 128 ГБ или 256 ГБ. Nova 10 и Nova 10 Pro будут предлагаться в четырех цветах: Color 10, Provence, Obsidian Black and Qijing Forest. Стоимость смартфонов зависит от объема встроенной памяти: Nova 10 со 128 ГБ накопителем оценивается в 2699 юаней (около 400 долларов), вариант с 256 ГБ стоит 2999 юаней (450 долларов); Nova 10 Pro со 128 ГБ оценена в 3699 юаней (550 доллара), а за модель с 256 ГБ придется заплатить 3999 юаней (600 долларов).