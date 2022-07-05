Сегодня в китайском городе Шэньчжэнь компания Intel провела презентацию и семинар. В то время как встреча была посвящена продуктовой линейке NAS и связанным с ними дорожным картам, на одном из слайдов были представлены подробности о платформе Intel для настольных ПК следующего поколения, известной под названием Raptor Lake-S.
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Согласно этому слайду, процессоры Raptor Lake-S будут официально поддерживать память DDR5-5600, это значительно лучший показатель скорости памяти по сравнению с платформой Alder Lake, которая по умолчанию поддерживает скорость DDR5-4800. Кроме того, новый слайд также подтверждает, что чипы Raptor Lake-S будут совместимы с памятью DDR4-3200, что на самом деле и так ожидалось, поскольку материнские платы серии 600 также совместимы с новыми сериями настольных процессоров.
Кроме того, новая платформа получает поддержку большего количества линий PCIe Gen 4.0 по средствам набора микросхем, однако о дополнительных линиях Gen 5.0 не упоминается. Платформа по-прежнему будет ограничена 16 доступными линиями исключительно благодаря центральному процессору. Это означает, что линии Raptor Lake-S PCIe Gen5 будут одновременно разделены между системой хранения и графическим процессором.
Ожидается, что платформа Intel Raptor Lake дебютирует ориентировочно в октябре текущего года. Архитектура основана на том же техпроцессе Intel 7, что и Alder Lake. Кроме того, будет поддерживаться тот же сокет LGA1700. Основным нововведением станет большее количество ядер процессоров, число которых увеличится до 24 за счет энергоэффективны ядер Gracemont.