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Amazfit Band 7 составит достойную конкуренцию Xiaomi Smart Band 7
Новинка будет несколько крупнее конкурента от Xiaomi и получит цену в 50 долларов
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 Ресурс GSMArena поделился изображениями Amazfit Band 7 вместе с некоторыми его характеристиками и ожидаемой ценой. Покупатели получат типичные функции смарт-браслетов, которые есть даже в самых дешевых, но качественных трекерах. Amazfit Band 7 будет предлагать 24-часовое отслеживание сердечного ритма и длительное время автономной работы вплоть до 18 дней при редком использовании и до 9 дней при длительном использовании.

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 Недавно сообщалось, что Amazfit Band 7 будет очень похож на Redmi Smart Band Pro. Это можно увидеть на изображениях ниже. Трекер Amazfit превосходит носимые устройства Redmi, поскольку оснащен большей батареей (230 мАч против 200 мАч), они оба имеют 1,47-дюймовые AMOLED-экраны разрешением 194x368 пикселей. Сообщается, что Amazfit Band 7 поддерживает более чем 100 фитнес-режимов, имеет водонепроницаемость до 5 атм и весит внушительные для подобногорода устройств 28 г. К слову, Xiaomi Smart Band 7 весит всего 13,5 г.

 Согласно источнику информации, Amazfit Band 7 будет иметь 8 МБ оперативной памяти и 128 МБ встроенной памяти, а также, как и Smart Band 7 от Xiaomi, будет поддерживать устройства на iOS 10.0 или выше. Однако Amazfit отличается от своего будущего конкурента тем, что может быть сопряжен со смартфонами, работающими на Android 5.0 или выше (Xiaomi только с версии Android 6.0), но поддерживающими только Bluetooth 5.1 (Xiaomi имеет версию Bluetooth 5.2). Отслеживание сна и мониторинг стресса также присутствуют, наличие GPS на данный момент не подтверждается, но и не исключается полностью.

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 Amazfit Band 7 будет выпущен в течение года по привлекательной цене в 50 долларов. Его предшественник, получил высокую оценку за отличное сочетание цены и производительности, а также за качество программного обеспечения Zepp, поэтому от новинки стоит ожидать еще большего. Что касается выбора между Amazfit Band 7 и Xiaomi Smart Band 7, то это зависит лишь от предпочтений конкретного человека. Первый больше похож на часы, чем может привлечь на свою сторону часть покупателей.

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