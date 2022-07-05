Для покупки будут доступны модели как с процессором Ryzen 7 6800U, так и с процессором Core i5-1260P

Компания GDP объявила официальные цены на свое новое портативное игровое устройство под названием Win Max 2. GDP Win Max 2 является портативным игровым компьютером с 10,1-дюймовым дисплеем с разрешением 1600p. Дизайн GDP сильно отличается от игровых устройств Valve, AYANEO, AYN или AOKZOE, оснащенных геймпадами с обеих сторон дисплея. Win Max 2 выглядит как небольшой ноутбук с полноценной клавиатурой и геймпадом. Таким образом, это не просто игровое устройство, а полноценный ноутбук с поддержкой сенсорного ввода.

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Компьютер будет доступен в двух конфигурациях: либо с двенадцатиядерным процессором Intel Core i5-1260P и графическим процессором на архитектуре Intel Xe-LP, включающим 96 исполнительных модулей, либо с восьмиядерным процессором AMD Ryzen 7 6800U и графикой Radeon 680M на архитектуре RDNA2. Обе версии комплектуются оперативной памятью 16 ГБ или 32 ГБ.

Win Max 2 поддерживает внешние графические процессоры через порт USB4 для варианта с чипами AMD или Thunderbolt4 с оборудованием от Intel. Он также может иметь дополнительный модем 4G LTE и поддерживает карты microSD. Что касается системы хранения, то устройств будет иметь довольно много вариантов накопителя, начиная со 128 ГБ и заканчивая 2 ТБ NVMe SSD. Win Max 2 поддерживает до двух твердотельных накопителей 2280 или 2230 M.2.

Стоимость устройства зависит от конкретной конфигурации:

Ryzen 7 6800U / 16GB RAM / 128GB SSD: 899 долларов;

Ryzen 7 6800U / 16GB RAM / 1TB SSD: 1159 долларов;

Ryzen 7 6800U / 32GB RAM / 1TB SSD: 1359 долларов;

Ryzen 7 6800U / 32GB RAM / 2TB SSD: 1459 долларов;

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Core i5-1260P / 16GB / 1TB SSD: 1159 долларов.