Xiaomi раскрыла более подробную информацию о Book Pro 2022 в преддверии его выпуска на следующей неделе в Китае. В то время как вчерашние новости были сосредоточены на дизайне ноутбука, сегодняшние рассказывают о том, чего ожидать от дисплея мобильного компьютера.
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Как видно на скриншоте ниже, Xiaomi Book Pro 2022 будет поддерживать Dolby Vision. Представленная в 2014 году технология Dolby Vision является конкурентом HDR10+, которая с тех пор эволюционировала в Dolby Vision IQ. Тем не менее сертификация Dolby Vision означает, что Xiaomi Book Pro 2022 будет поддерживать HDR-контент. Таким образом, Xiaomi также оснастит Book Pro 2022 яркой панелью, а не только насыщенной цветовой гаммой.
Более того, Xiaomi подтвердила, что Book Pro 2022 будет иметь OLED-дисплей, что подчеркивает премиальные характеристики устройства. Рекламное изображение Xiaomi предполагает, что дисплей также будет иметь относительно тонкие рамки, хотя и не в такой степени, как современные компьютеры Apple MacBook или Dell XPS. Также, Xiaomi Book Pro 2022 изначально будет работать с разрешением 4K, в отличие от многих конкурирующих ноутбуков. Пока неизвестно соотношение сторон дисплея, но панель 4K поможет выделиться Xiaomi Book Pro 2022 среди других ноутбуков. Официальный анонс Book Pro 2022 компания Xiaomi запланировала на 4 июля, во время которого также будут представлен смартфон Xiaomi 12S и умный браслет Smart Band 7 Pro.