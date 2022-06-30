Изначально в консоль устанавливался скоростной SSD накопитель с интерфейсом PCIe Gen3 x4

Портативная игровая консоль Steam Deck от компании Valve выпускается в трех конфигурациях: с 64 ГБ накопителем eMMC, подключенной к интерфейсу PCIe Gen2 x1, либо 256 ГБ или 512 ГБ накопитель NVMe PCIe Gen3. При запуске консоли компания объявила, что варианты с объемом памяти 256 и 512 ГБ будут использовать модули M.2 2230 с интерфейсом PCIe Gen3 x4. Но компания недавно обновила страницу веб-сайта с описанием консоли, где теперь указывается интерфейс PCIe Gen3 x2.

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HardwareLuxx сообщает, что это изменение произошло примерно в конце мая. Интерфейс Gen3 x4 может обеспечить пропускную способность примерно 4 ГБ/с, при половинной ширине это означает до 2 ГБ/с. Однако Valve уверена, что это не должно повлиять на игровую производительность. Тем не менее это может повлиять на производительность в других приложениях, которым не хватает полосы пропускания.

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Если консоль используется только для игр, то это действительно может быть не так важно. Однако, если пользователи экспериментируют с различными сторонними приложениями или используют систему Windows 11, это точно не останется незамеченным.