К новейшим 5-нм и 3-нм технологическим нормам производства полупроводников в настоящее время приковано основное внимание. Однако производители продолжают использовать более старые и менее тонкие технологические нормы производства чипов. Но время дает о себе знать и постепенно приходится отказываться от устаревающих технологий.
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Недавно TSMC заявила, что не будет наращивать производственные мощности использующие техпроцессы старше 28 нм норм. Компании придется убедить своих клиентов, которые все еще используют 40-нм или 65-нм техпроцесс, перейти на более дорогой 28-нм техпроцесс, который в будущем станет ее основным.
Новейшие процессоры для персональных компьютеров, игровых консолей и смартфонов используют самые плотные и самые дорогие техпроцессы, например 8-нм и 7-нм. Будущие устройства, такие как графические процессоры AMD на архитектуре RDNA 3, будут использовать 5-нм, а сейчас TSMC работает над 3-нм и 2-нм технологическими нормами для будущих продуктов.
Чипы в устройствах с относительно низким энергопотреблением, таких как экраны, автомобильные компьютерные системы, модемы, микроконтроллеры или системы управления, используют дешевые и надежные 28-нм, 40-нм и 65-нм техпроцессы. Зрелые узлы составляют значительную долю доходов полупроводниковых компаний, включая TSMC.
Тайваньская компания расширяет мощности для производства 22-нм и 28-нм чипов, но старший вице-президент по развитию бизнеса Кевин Чжан сказал, что это не коснется 40-нм и более старых продуктов. Перемещение продуктов на новые узлы повышает мощность и эффективность, но делает их более дорогими. Кевин Чжан сказал, что TSMC будет работать с другими компаниями, чтобы стимулировать переход, но не уточнил, как именно это должно произойти.