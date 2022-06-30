Вот только зачем нам нужен такой приемник, если он даже дороже видеокарты шестилетней давности

GeForce GTX 1630, официально представленная вчера, уже была протестирована такими авторитетными ресурсами, как TechPowerUp или Guru3D. Вывод не является утешительным для новинки, она медленнее, чем Radeon RX 6400 из линейки AMD RDNA2.

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Компания NVIDIA не афиширует запуск видеокарты, в то время как её партнеры хвастаются своими новыми разработками, часто копируя систему охлаждение и используя печатные платы от моделей GTX 1650, выпущенных несколько лет назад. Одним из таких партнеров стала Inno3D, которая фактически является единственной компанией, обнародовавшей официальные данные о производительности этого графического процессора.

Как оказалось, эта карта официально заменяет модель GTX 1050 Ti на архитектуре Pascal. Напомню, что GTX 1050 Ti - это карта 2016 года, которая была запущена по рекомендованной розничной цене 139 долларов. Согласно данным Inno3D, GTX 1630 должна обеспечивать производительность в играх, сравнимую с GTX 1050 Ti, и на 17% быстрее, чем GTX 1050. Разрыв увеличивается в более требовательных играх, таких как Cyberpunk 2077, Assassin’s Creed Valhalla или Control.

Компания также указывает, что GTX 1630 оснащается более мощным медиадекодером с поддержкой кодеков VP8 или H.265 (HEVC), которых нет у архитектуры Pascal. В основе GeForce GTX 1630 лежит старенький графический процессор TU117, а точнее его модификация TU117-150 на базе архитектуры Turing с 512 ядрами CUDA.

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NVIDIA не объявила официальную рекомендованную розничную цену для этой карты, однако за неё это сделали партнеры. По данным EVGA, её GeForce GTX 1630 SC стоит 199 долларов. В свою очередь Colorful официально заявила, что её модель будет продаваться по цене 169 долларов. Как упоминалось выше, GeForce GTX 1050 Ti была выпущена по цене 139 долларов в 2016 году. Таким образом, следует ожидать, что GTX 1630 будет стоить намного дешевле.