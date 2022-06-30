Кроме того, теперь пользователям станет доступен переключатель оптимизаций в тесте 3DMark

Компания Intel в последней версии драйверов 30.0.101.1743 BETA для настольных и мобильных графических процессоров Intel ARC Alchemist, а также встроенных графических процессоров Intel Xe-LP 12-го поколения теперь добавила поддержку самых быстрых графических процессоров Arc, включая A770M и A550M. Это означает, что все три мобильных модели видеокарт на базе чипа ACM-G10 теперь поддерживаются на ноутбуках.

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Intel также добавляет новые игры в свою программу Game On по аналогии с NVIDIA Game Ready. Новые драйверы поддерживают игры Monster Hunter Rise: Sunbreak, F1 2022 и Arcadegeddon на графических процессорах Arc.

Кроме того, Intel, наконец, добавляет обещанный переключатель оптимизации 3DMark. Напомню, что Intel запустила свою дискретную графическую архитектуру со специальной оптимизацией, которая повысила производительность в таких синтетических приложениях, как 3DMark. Именно поэтому можно наблюдать отличные результаты от графических процессоров Arc в этом программном обеспечении, однако эти карты работают намного хуже в реальных играх. Тем не менее такие оптимизации для конкретных тестов противоречат правилам 3DMark, поэтому все прежние тесты графических процессоров Arc были помечены как «не одобренные».

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Intel пообещала включить переключатель в своем программном обеспечении Arc Control, который отключит указанные оптимизации и позволит графическим процессорам Arc выполнять тесты с реальной производительностью. Изначально такая возможность должна была появиться в апреле, но Intel потребовалось еще 2 месяца, чтобы наконец включить данную функцию.