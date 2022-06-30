Что сделает её первой в мире портативной игровой консолью с подобным оборудованием

Сегодня генеральный директор AYANEO сделал неожиданное заявление. Компания была очень занята выпуском многочисленных продуктов, анонсированных за последние несколько недель, на основе новейших гибридных процессоров AMD и Intel с интегрированной графикой с низким энергопотреблением. Сегодня AYANEO анонсировала преемника консоли AYANEO NEXT, которая стала доступна только в феврале этого года.

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С консолью под названием NEXT II компания решила пойти совершенно другим путем, добавляя в неё дискретный графический процессор. Это означает, что AYANEO станет первой портативной игровой консолью с неинтегрированным графическим процессором.

AYANEO объявила о двух конфигурациях консоли. Одна получит аппаратную начинку от Intel из процессора Alder lake и графического процессора Arc, другая - процессор AMD Ryzen 6000 и графику серии Radeon RX 6000. Чего AYANEO пока не раскрыла, так это точных моделей, используемых этой системой. Кроме того это первая игровая консоль с графическим процессором Arc Alchemist от Intel. Учитывая форм-фактор устройства, вероятно им станет графический процессор на базе чипа ACM-G11, который может иметь до 8 ядер Xe.

Дизайн консоли AYANEO также изменился по сравнению с AYANEO 2 или AYANEO 2 Geek edition. Новое устройство явно намного больше, чем его преемник и, возможно, достигает размера Steam Deck.

В линейку продуктов AYANEO 2022 года теперь входит 7 консолей. Вскоре компания предложит доступные консоли стоимостью менее 300 долларов на базе маломощных гибридных процессоров Intel и AMD, а также продукты среднего класса на базе AMD Zen3+ серии Ryzen 6000U с графикой RDNA2 в диапазоне цен от 650 до 1000 долларов.

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Портативная игровая консоль AYANEO Next 2 официально предназначена для верхнего премиум-сегмента, а это означает, что она, вероятно, будет стоить более 1000 долларов. На текущий момент ни цена, ни дата выпуска консоли остаются неизвестными.