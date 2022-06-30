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AYANEO NEXT 2 получит дискретные графические карты Intel Arc и AMD Radeon 6000
Что сделает её первой в мире портативной игровой консолью с подобным оборудованием
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 Сегодня генеральный директор AYANEO сделал неожиданное заявление. Компания была очень занята выпуском многочисленных продуктов, анонсированных за последние несколько недель, на основе новейших гибридных процессоров AMD и Intel с интегрированной графикой с низким энергопотреблением. Сегодня AYANEO анонсировала преемника консоли AYANEO NEXT, которая стала доступна только в феврале этого года.

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 С консолью под названием NEXT II компания решила пойти совершенно другим путем, добавляя в неё дискретный графический процессор. Это означает, что AYANEO станет первой портативной игровой консолью с неинтегрированным графическим процессором.

 AYANEO объявила о двух конфигурациях консоли. Одна получит аппаратную начинку от Intel из процессора Alder lake и графического процессора Arc, другая - процессор AMD Ryzen 6000 и графику серии Radeon RX 6000. Чего AYANEO пока не раскрыла, так это точных моделей, используемых этой системой. Кроме того это первая игровая консоль с графическим процессором Arc Alchemist от Intel. Учитывая форм-фактор устройства, вероятно им станет графический процессор на базе чипа ACM-G11, который может иметь до 8 ядер Xe.

 Дизайн консоли AYANEO также изменился по сравнению с AYANEO 2 или AYANEO 2 Geek edition. Новое устройство явно намного больше, чем его преемник и, возможно, достигает размера Steam Deck.

 В линейку продуктов AYANEO 2022 года теперь входит 7 консолей. Вскоре компания предложит доступные консоли стоимостью менее 300 долларов на базе маломощных гибридных процессоров Intel и AMD, а также продукты среднего класса на базе AMD Zen3+ серии Ryzen 6000U с графикой RDNA2 в диапазоне цен от 650 до 1000 долларов.

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 Портативная игровая консоль AYANEO Next 2 официально предназначена для верхнего премиум-сегмента, а это означает, что она, вероятно, будет стоить более 1000 долларов. На текущий момент ни цена, ни дата выпуска консоли остаются неизвестными.

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#alder lake #radeon rx 6000 #radeon rx #intel arc #arc alchemist #ayaneo
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Муж_ЗАГЛOTA
01:38
))) может не все так плохо у них с головой, когда мозги включают
Разница между биржевым и курсом Aliexpress составляет всего 2 рубля на 29.02.2022
ахахах
01:37
латыши уже заднюю включили,после того,как их тряхнуть пообещали,в Калининград через несколько дней уже транзит восстановят
Разница между биржевым и курсом Aliexpress составляет всего 2 рубля на 29.02.2022
ахахах
01:31
пулемётные гнёзды надо ставить по границам,чтоб запад нелез сюда.Вон пусть кукуют у себя в европах
Разница между биржевым и курсом Aliexpress составляет всего 2 рубля на 29.02.2022
ахахах
01:27
как зачем,чтоб пиндосы своё рыло не в свои дела несовали,для этого их надо прогнать с Украины
Разница между биржевым и курсом Aliexpress составляет всего 2 рубля на 29.02.2022
ахахах
01:24
если пиндосов щас тряхнут начиная с украины,то стране можно будет спокойно развиваться.А там и достаток граждан поднимется следом
Разница между биржевым и курсом Aliexpress составляет всего 2 рубля на 29.02.2022
N1ghtwish
01:22
Тоже обратил внимание, похоже на skylake=>kaby lake, чуть выше частота, чуть больше кэша. Больше интересны бюджетки, докинет ли интел в i3-13100F\i5-13400F мелких ядер и сколько? Да, и еще, на i2hard ...
Процессор Intel Raptor Lake ES может достичь 5.5ГГц
vigo1974
01:20
Игровой мобильный ПК? :)😂
Lenovo презентовала тонкий ноутбук ThinkBook 13s на базе процессора AMD Ryzen 6000
ахахах
01:18
а за что тому типу выше тебя платить больше,за какие заслуги
Разница между биржевым и курсом Aliexpress составляет всего 2 рубля на 29.02.2022
VRoman
01:16
Почти 900 очков в однопотоке... Как-то мало c учётом возросших частот и обновлённых больших ядер.
Процессор Intel Raptor Lake ES может достичь 5.5ГГц
ахахах
01:15
а ты вкурсе,что с 24 февраля всё изменилось и гей-запад в бомжей превратился
Разница между биржевым и курсом Aliexpress составляет всего 2 рубля на 29.02.2022
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