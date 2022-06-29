Однако ждать его появления понадобится еще довольно долго

Согласно последним планам Arm, компания решила сосредоточиться на мобильных графических процессорах, предлагающих ряд новых функций и улучшений производительности. Среди них находится технология трассировки лучей, которая пока доступна только в самых последних игровых консолях и графических процессорах для персональных компьютеров.

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На этой неделе Arm анонсировала новый флагманский мобильный графический процессор в рамках дорожной карты будущих процессоров и графических процессоров. Названый Immortalis и обладающий как минимум 10 ядрами, грядущий mGPU принесет аппаратную трассировку лучей и новый исполнительный движок на высокопроизводительные смартфоны под управлением Android. Он также будет иметь функцию шейдинга с переменной скоростью (VRS) для экономии производительности и времени автономной работы.

Трассировка лучей требует значительных мощностей, которые изначально не позволяли GPU выйти на рынок мобильных устройств. Прошлогодний Mali-G710 уже поддерживает программную трассировку лучей, но его преемник переходит на аппаратную трассировку лучей, аналогичную видеокартам Nvidia RTX, AMD Radeon RX 6000, а также консолям PlayStation 5 и Xbox Series.

Arm не является единственной компанией, внедрившая трассировку лучей в мобильные графические процессоры, например, Imagination Technologies представила IMG-CXT в ноябре прошлого года. Arm еще не описал подробно характеристики Immortalis, но предполагается, что IMG-CXT будет достигать примерно четверти мощности трассировки лучей RTX 2060. Первый чип Immortalis, G715, должен быть выпущен в начале 2023 года.

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Дорожная карта Arm включает две новые премиальные модели Mali. Несмотря на отсутствие трассировки лучей, они по-прежнему поддерживают VRS. Модель более высокого уровня, Mali-G715, будет иметь от 7 до 9 ядер, а Mali-G615 только 6. Улучшенный движок и другие функции должны сделать все новые графические процессоры Arm более мощными и эффективными.