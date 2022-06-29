Компьютер будет иметь два варианта процессоров и три варианта видеокарт Intel Arc

Еще на прошлой недели в сеть попала информация и дизайн нового поколения компьютеров Intel NUC 12. Выяснилось, что это поколение мини ПК Intel будет оснащено новейшими процессорами Core H на архитектуре Intel 12-го поколения Alder Lake и новейшими графическими процессорами Intel Arc Alchemist. Сегодня FanlessTech предоставил дополнительную информации о каждом варианте этой системы.

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Intel Seprent Canyon NUC будет предлагаться с двумя вариантами ЦП: 14-ядерным Core i7-12700H или 12-ядерным Core i5-12500H. Они оба основаны на кристалле Alder Lake-P и имеют мощность, ограниченную 45 Вт. Intel планирует разделить новинки на три варианта в зависимости от установленной видеокарты.

В спецификациях напрямую не упоминаются дискретные графические процессоры, но уже было подтверждено, что это собственные процессоры Intel Arc. В перечисленных конфигурациях памяти для дискретных графических процессоров указаны Arc A770M (16 ГБ), A730M (12 ГБ) и A550M (8 ГБ), каждая из которых оснащена высокопроизводительным графическим процессором ACM-G10.

Также подтверждено, что Serpent Canyon станет первым NUC с поддержкой новейшего интерфейса DisplayPort 2.0, который дебютировал только с настольными видеокартами Arc A380 от китайской компании GUNNIR. К сожалению, на рынке до сих пор нет дисплеев с портами DP2.0. Как и карта GUNNIR, NUC 12 также ограничен поддержкой HDMI 2.0b, что вызывает удивление, учитывая, что уже доступно много мониторов и телевизоров с HDMI 2.1.

NUC 12 также будут использовать память DDR4, а не новейшую DDR5, хотя Alder Lake уже поддерживает этот стандарт. Компьютеры поддерживают два модуля SODIMM со скоростью до 3200 МТ/с емкостью 64 ГБ.

Также стоит отметить, что NUC 12 также будут оснащены сетевой картой Intel AX1690 WiFi-6E, основанных на новых чипах AX411, которые были выпущены в конце прошлого года.

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Компания Intel на данный момент не сообщила дату выпуска своих компьютеров NUC 12, но можно предположить, что запуск будет тесно связан с доступностью видеокарт серии Arc 700 и Arc 500.