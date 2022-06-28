Предполагается, что это утечка инженерного образца с небольшими изменениями дизайна относительно аналогичной карты линейки Ampere

Moore's Law is Dead утверждает, что получил изображение видеокарты RTX 4090 Ti Founders Edition, основанную на изображениях RTX 4090 Founders Edition, просочившихся в сеть в прошлом месяце. По словам инсайдера, RTX 4090 Ti Founders Edition будет представлять собой видеокарту толщиной 3 или 3,25 слота, что потенциально сделает ее больше, чем предыдущие RTX 3090 и RTX 3090 Ti Founders Edition. К сожалению, MLID не предоставил точных размеров RTX 4090 Ti Founders Edition.

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Предположительно, рендеры MLID относятся к инженерному образцу. Инсайдер добавляет, что RTX 4090 Ti Founders Edition может соответствовать своему предшественнику по размеру. Тем не менее он предполагает, что финальная графическая карта на самом деле может выглядеть по другому.

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В конечном итоге конкретные спецификации RTX 4090 Ti пока не известны. По общему мнению, RTX 4090 Ti будет иметь в своем распоряжении 16384 ядер CUDA, 24 ГБ видеопамяти GDDR6X со скоростью 21 Гбит/с и 384-битный интерфейс памяти. По утверждению Moore's Law is Dead GeForce RTX 4090 Ti будет иметь TGP до 600 Вт, однако, высказываются предположения об энергопотреблении вплоть до 800 Вт. Как бы то ни было, выход данной видеокарты состоится еще не скоро, так как первой в продажу выйдет RTX 4090, затем RTX 4080 и RTX 4070, а только после этого следует ожидать других представителей серии RTX 4000.