Ожидается, что таким смартфоном может стать Galaxy S24

Предполагаемый источник в цепочке поставок заявил, что в серии смартфонов Samsung Galaxy S23 не будет камеры под дисплеем (UDC). Информация из блога Naver на корейском языке ясно дает понять, что, поскольку спецификации смартфонов Galaxy S23 уже утверждены, нет никаких шансов на их внезапное изменение, чтобы разместить селфи-камеру под панелью.

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В прошлом было несколько неподтвержденных слухов о том, что одна из моделей серии Samsung Galaxy S23, вероятно Galaxy S23 Ultra, будет оснащена камерой под дисплеем. В сети даже появлялись сделанные фанатами концептуальные рендеры S23 Ultra с экраном без отверстий под камеру, и даже известный инсайдер Ice Universe говорил, что Galaxy S23 может получить UDC, опубликовав серию изображений, на которых показаны телефоны без отверстий в экране.

Тем не менее недавно появилось сообщение, что селфи-камеры смартфонов Galaxy S23 получат некоторые обновления, поэтому, хотя технология UDC не будет использоваться, что-то хорошее всё таки ждет поклонников Samsung. Было высказано мнение, что корейская компания приняла это решение потому, что технология не совсем соответствует требованиям для устройств, которые должны продаваться миллионами, несмотря на то, что Galaxy Z Fold3 является телефоном с камерой под дисплеем.

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Кроме того, для Samsung было бы большим риском отгрузить сотни тысяч телефонов Galaxy S23 только для того, чтобы получить множество жалоб на некачественную работу камеры под дисплеем, поэтому было разумно продолжить тестирование и подождать лучшей реализации технологии UDC. Тот же источник предполагает, что только ко всремени выхода смартфонов серии Galaxy S24 технология будет полностью отлажена.