Процесс разборки процессоров AMD Ryzen 5000 считается ненужным, поскольку их чипы уже припаяны к теплораспределителю, что обеспечивает хорошую теплопроводность. Однако некоторые бесстрашные пользователи утверждают, что, несмотря на весь связанный с этим риск, все же стоит попробовать, чтобы заменить термоинтерфейс жидким металлом более высокого качества и получить выигрыш в несколько градусов.
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8-ядерный AMD Ryzen 7 5800X3D построен иначе, чем другие процессоры серии Ryzen 5000. Этот процессор имеет дополнительный слой кэш-памяти L3 поверх ядра ЦП, что теоретически увеличивает риск повреждения во время процедуры съема теплораспределителя. Сложная разборка процессоров Ryzen 5000 включает в себя нагрев припоя и резку крошечных конденсаторов. Здесь многое может пойти не так, а тонкий слой 3D V-Cache точно не облегчает задачу.
Однако одному из умельцев удалось проделать успешно такую работу, и по его утверждению процессор больше не греется до 90°C, но пользователь не сообщает, при каких нагрузках и с каким охлаждением это было достигнуто. Тем не менее процессор работает, хотя никаких доказательств предоставлено не было.
Одно можно сказать наверняка, что манипуляции по вскрытию процессоров Ryzen 7000X3D будут еще более проблематичными. Новый теплораспределитель имеет сложную форму, а конденсаторы распределены по всему периметру процессора, а это означает, что потребуется еще большая аккуратность и осторожность. Но настоящих экстремалов это не остановит, и они это обязательно сделают, пусть и не с первой попытки.