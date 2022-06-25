По утверждению пользователя работа прошла успешно, что привело к снижению рабочей температуры процессора

Процесс разборки процессоров AMD Ryzen 5000 считается ненужным, поскольку их чипы уже припаяны к теплораспределителю, что обеспечивает хорошую теплопроводность. Однако некоторые бесстрашные пользователи утверждают, что, несмотря на весь связанный с этим риск, все же стоит попробовать, чтобы заменить термоинтерфейс жидким металлом более высокого качества и получить выигрыш в несколько градусов.

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8-ядерный AMD Ryzen 7 5800X3D построен иначе, чем другие процессоры серии Ryzen 5000. Этот процессор имеет дополнительный слой кэш-памяти L3 поверх ядра ЦП, что теоретически увеличивает риск повреждения во время процедуры съема теплораспределителя. Сложная разборка процессоров Ryzen 5000 включает в себя нагрев припоя и резку крошечных конденсаторов. Здесь многое может пойти не так, а тонкий слой 3D V-Cache точно не облегчает задачу.

Однако одному из умельцев удалось проделать успешно такую работу, и по его утверждению процессор больше не греется до 90°C, но пользователь не сообщает, при каких нагрузках и с каким охлаждением это было достигнуто. Тем не менее процессор работает, хотя никаких доказательств предоставлено не было.

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Одно можно сказать наверняка, что манипуляции по вскрытию процессоров Ryzen 7000X3D будут еще более проблематичными. Новый теплораспределитель имеет сложную форму, а конденсаторы распределены по всему периметру процессора, а это означает, что потребуется еще большая аккуратность и осторожность. Но настоящих экстремалов это не остановит, и они это обязательно сделают, пусть и не с первой попытки.