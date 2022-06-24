Появление смартфона впродаже намечено на 4 июля

Сегодня в сети появились некоторые подробности о преемнике смартфона Huawei Nova 9 Pro под названием Nova 10 Pro, включая маркетинговые рендеры, а также другие подробности.

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Предположительно, Nova 10 Pro имеет размеры 164,3 x 73,6 x 8,1 мм, что делает его и Nova 9 Pro практически идентичными по размеру. Nova 10 Pro будет весить примерно столько же, сколько и Nova 9 Pro, вес которого составляет 186 г. Tech Geeks поделились официальными маркетинговыми изображениями на Weibo. Изображения не только подтверждают точность визуализаций, выпущенных @OnLeaks и 91mobiles, они также подтверждают некоторые другие аспекты Nova 10 Pro. Как видно из изображения, Nova 10 Pro имеет основную камеру на 50 МП с датчиком RYYB.

Кроме того, в Nova 10 Pro отсутствует перископическая камера и на одну заднюю камеру меньше, чем у его предшественника. Если предположить, что Nova 10 Pro унаследует пример Nova 9 Pro, он также будет включать сверхширокоугольный датчик и 2-мегапиксельный датчик для макросъемки или датчик глубины. Две фронтальные камеры от Nova 9 Pro сохранятся, как и изогнутый 6,7-дюймовый дисплей. Digital Chat Station заявляет, что дисплей имеет разрешение 2652 x 1200 пикселей и частоту обновления 120 Гц, а за работу смартфона отвечает чипсет Snapdragon 778G.

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Инсайдер утверждает, что Nova 10 Pro получит проводную зарядку мощностью 100 Вт и аккумулятор емкостью 4500 мАч. На данный момент Huawei подтвердила, что представит серию Nova 10 4 июля. Однако предполагается, что эта дата относится к запуску в Китае, а не к глобальному рынку.