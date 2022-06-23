К сожалению других подробностей о смартфоне новая утечка не содержит

Подробности о чипсете Google Tensor второго поколения появились в сети за несколько месяцев до ожидаемого появления Pixel 7 и Pixel 7 Pro. И хотя Google уже представила серию Pixel 7, она оставила в тайне многие детали для полноценного анонса осенью. Немного позже в сети появились изображения прототипа Pixel 7 Pro, подтверждающие некоторые подробности о телефоне и его чипсете.

реклама

Теперь Telegram-канал Google News утверждает, что изучил загрузочные журналы Pixel 7 Pro, возможно, того, который ранее засветился в сети. Судя по всему, Google оснастила Pixel 7 Pro дисплеем Samsung S6E3HC4 вместо S6E3HC3, используемого в Pixel 6 Pro. Еще неизвестно, какие аппаратные изменения содержит Samsung S6E3HC4, но дисплей сохранит разрешение 3120 x 1440 пикселей, которое имеет Pixel 6 Pro.

анонсы и реклама Новая топовая 48Gb Nvidia 3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри 3070Ti MSI подешевела на порядок -45000р на 6800XT ASUS 3080 Gigabyte за 100тр в Ситилинке -120000р на RTX 3090 в Ситилинке 3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming 3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр 3090 !! Ti за 160тр в XPERT.RU 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming

Кроме того, те же загрузочные журналы предполагают, что процессор Google Tensor 2 (GS201) имеет ту же структуру ядер, что и предшественник первого поколения. В частности, процессор второго поколения имеет эффективные ядра ARM Cortex-A55, а не новые Cortex-A510. К сожалению, канал Google News не сообщает, какие еще ядра и в какой конфигурации входят в Tensor 2. Предположительно, чипсет Google будет производиться по 4-нм техпроцессу TSMC.