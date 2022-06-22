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Появилось первое упоминание видеокарты Intel Arc A40 Pro
Эта модель является специализированной видеокартой для настольных рабочих станций
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 На веб-сайте Южнокорейского национального агентства радиоисследований (RRA) можно найти сертификат для совершенно нового графического процессора Arc. Эта модель еще не была официально анонсирована, но, похоже, это первая модель графического процессора для настольных рабочих станций на базе линейки Arc Alchemist.

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 Ранее в сети появлялось упоминание графических карт A30M или A40M Pro на веб-сайтах производителей, но все это были мобильные графические процессоры. A40 Pro является именно настольной картой для рабочих станций, по-видимому, относящейся к моделям начального уровня. Сама компания Intel до сих пор не объявила ни о каком графическом процессоре A4 для своей игровой серии. Мобильный A40M был указан вместе с графическим процессором RTX A1000 от NVIDIA, который является одним из самых медленных графических процессоров для рабочих станций.

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 Официально графические процессоры Arc для рабочих станций должны быть запущены в третьем квартале. Тем не менее Intel похоже решила оттянуть запуск каждого сегмента видеокарт Arc до самого последнего момента: мобильный графический процессор A350M выпущен в конце первого квартала, а модель Arc A380 для настольных компьютеров появится только на этой неделе, то есть в конце второго квартала. Чтобы следовать такому ходу событий, A40 Pro должна выйти в конце сентября.

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