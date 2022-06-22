На данный момент это самая емкая карта такого размера в мире, а кроме того имеет отличную защиту от внешних воздействий

Компания Micron представила карту microSD самой большой емкости в мире. Теперь линейка карт памяти microSD серии i400 предлагает помимо версий емкостью 64 ГБ, 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ ещё и невероятные 1,5 ТБ. Карты были разработаны для устройств и приложений хранения с акцентом на выполнение таких задач, как непрерывная видеозапись или одновременный захват нескольких событий ИИ.

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Все карты серии i400 рассчитаны на работу в режиме 24/7 в течение пяти лет подряд со средней наработкой на отказ в два миллиона часов. Они также могут работать при температуре от -25 до 85 градусов по Цельсию и имеют защиту от повреждений, вызванных водой, магнитами, рентгеновскими лучами и ударами. По заявлению Micron, карта емкостью 1,5 ТБ может хранить видеоматериал длительностью до четырех месяцев.

В серии i400 используется 176-слойная память 3D NAND от Micron, которая была представлена в конце 2020 года. В то время компания заявила, что количество слоев почти на 40% больше, чем у ближайшего конкурента, и она идеально подходит для устройств малого форм-фактора.

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В Micron заявили, что карты облегчат хранение данных на периферии для получения информации в реальном времени. Они также могут позволить малым предприятиям сократить потребность в непрерывной загрузке данных в облако, что может значительно сократить затраты за наблюдением удаленных мест, таких как грузовые суда или нефтяные вышки.