Предполагается, что она составит конкуренцию Radeon RX 6400

По словам известного инсайдера @momomo_us, завтра компания Intel должна отменить эмбарго на обзоры графических карт Arc A380. Эта видеокарта от Intel является первой на архитектуре Arc Alchemist для настольных ПК, выпущенной исключительно для Китая. Хотя запуск ориентирован на готовые системы, похоже, что подавляющее большинство технических обозревателей будут тестировать первую пользовательскую модель GUNNING Arc A380 Photon. Именно эту модель взял для фотосессии ресурс MyDrivers, который также разобрал карту.

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@momomo_us утверждает, что первые обзоры графических процессоров Arc для настольных ПК должны быть опубликованы завтра. Поскольку утекших бенчмарков именно с этой карты ещё не встречалось, следует предположить, что Intel действительно установила эмбарго на обзоры.

Официально видеокарта A380 должна показывать производительность примерно, как Radeon RX 6400, которая является самой медленной видеокартой AMD на архитектуре RDNA2 для настольных ПК. Intel еще не объявила, сколько будет стоить эта карта в других регионах, но известна её стоимость в Китае, составляющая 1030 юаней (примерно 150 долларов).

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Что касается технических характеристик, то A380 является моделью начального уровня с графическим процессором ACM-G11. Она предлагает 8 ядер Xe и 6 ГБ памяти GDDR6, работающей на скорости 15,5 Гбит/с. Карта GUNNIR имеет заводской разгон, но компания предоставляет информацию только о тактовой частоте в Boost режиме на уровне 2450 МГц. Сама Intel никогда не сообщала об этом и указывала только базовую тактовую частоту 2000 МГц. Кроме того, модель GUNNING Arc A380 Photon имеет увеличенный TDP с 75 Вт до 92 Вт, поэтому она оснащена разъемом для внешнего питания.