Новинка получит три варианта раскраски и будет похожа на Xiaomi 12S

На прошлой неделе Лэй Цзюнь намекнул на то, что выход преемника Mi 11 Ultra не за горами. Впоследствии инсайдер @RODENT950 рассказал, чего стоит ожидать от флагмана Xiaomi 12 Ultra. Обычно @RODENT950 сливает информацию о готовящихся к выпуску устройствах Honor и Huawei, на этот раз ему удалось разузнать подробности о Xiaomi 12 Ultra.

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Как сообщалось ранее, в смартфоне Xiaomi 12 Ultra будет использоваться чипсет Snapdragon 8 Gen 1 Plus, который Qualcomm представила в прошлом месяце. Кроме того, @ RODENT950 ожидает, что Xiaomi 12 Ultra будет оснащаться задним модулем камер из трех датчиков, как у Mi 11 Ultra, однако, по крайней мере, один основной модуль будет обновлен. Предположительно, Xiaomi выпустит Xiaomi 12 Ultra с новым сенсором серии IMX9, подробности о котором появились в апреле.

Более того, @RODENT950 утверждает, что Xiaomi не будет использовать красный логотип Leica на Xiaomi 12 Ultra, вопреки более ранним утечкам. Напомню, Digital Chat Station ранее заявлял, что это может иметь место, аналогично тому, как Huawei производила свои смартфоны в сотрудничестве с Leica. Предположительно, Xiaomi 12 Ultra будет иметь дизайн, аналогичный серии Xiaomi 12S, что, возможно, объясняет, почему они могут быть представлены одновременно.

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Также @ RODENT950 заявляет, что Xiaomi 12 Ultra будет доступен в трех вариантах отделки. В частности, будет кожаный вариант с черным или серым оттенком, а также вариант с белой керамикой и версия из титана с золотым оттенком. Судя по всему, Xiaomi 12 Ultra будет доступен только в одной конфигурации с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти. Такую же конфигурацию памяти Xiaomi будет использовать в моделях Xiaomi 12S и Xiaomi 12S Pro. К сожалению, цены ни на один из будущих флагманских смартфонов Xiaomi пока неизвестны.