Такая информация содержится в последних утечках о грядущей линейке CPU компании AMD

Каждый день приближает нас к запуску процессоров AMD на архитектуре Zen 4 и графических процессоров Radeon RX 7000 на архитектуре RDNA3, а новые утечки продолжают поступать с завидной регулярностью. В случае процессоров речь идет о первоначальной линейке чипов, которая может включать флагман Ryzen 7950X.

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Последний слух исходит от известного и надежного инсайдера Greymon55. Он утверждает, что первая линейка процессоров на базе Zen 4 будет состоять из Ryzen 7950X, Ryzen 7900X, Ryzen 7800X и Ryzen 7600X. Не трудно заметить, что в списке перечисленных моделей отсутствует Ryzen 7700X.

Ажиотаж вокруг серии Ryzen 7000 усилился в прошлом месяце, когда AMD подтвердила, что чип, который она продемонстрировала на Computex, работающий на Ghostwire Tokyo с частотой до 5,5 ГГц, считающийся прототипом Ryzen 9 7950X, не был разогнан и использовал потребительскую систему охлаждения AIO.

Несколько недель назад на мероприятии AMD Financial Analyst Day 2022 возникло много шумихи, когда компания пообещала, что производительность Zen 4 будет на 35% выше, чем у Zen 3, а технология 3D V-кэша, используемая в Ryzen 7 5800X3D, станет частью новой серии процессоров. Также сообщается, что новые процессоры предлагают увеличение количества инструкций на 8-10% за такт, рост производительности более чем на 15% в однопоточном режиме и увеличение до 125% пропускной способности памяти на ядро.

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Известно, что до выхода Zen 4 осталось всего несколько месяцев, но AMD до сих пор не сказала более точной даты, ограничившись фразой "этой осенью". Несмотря на это многие слухи говорят, что сентябрь будет наиболее вероятным месяцем, а 15-е число названо в качестве потенциальной даты. Что касается видеокарт, то утверждает, что серия Radeon 7000 выйдет после процессоров AMD. Последние слухи говорят, что карты на базе RDNA 3 появятся между октябрем и ноябрем текущего года.