Предполагается, что это может быть инженерный образец модели Xeon W5-3433 с 16 ядрами

С тех пор как Intel обновила свою платформу High-End Desktop(HEDT) прошло много времени. Но похоже, что новые процессоры Xeon для рабочих станций уже готовятся к выходу. Такой вывод можно сделать после появления информации о процессоре Xeon W5-3433, который был обнаружен на веб-сайте Sisoftware Sandra известным инсайдером в области аппаратного обеспечения @momomo_us.

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Судя по всему процессор Xeon W5-3433 имеет 16 ядер и 32 потока. Поэтому его следует считать преемником Ice Lake-X, а именно процессора Xeon W-3335, который имел ту же конфигурацию из 16 ядер и 32 потоков.

Новинка имеет объединенный 45 МБ кэш-памяти L3 и 32 МБ кэш-памяти L2. Одна только конфигурация кеша предполагает, что это не процессор Alder Lake, а Sapphire Rapids, так как каждое ядро имеет 2 МБ кэш-памяти L2. Основываясь на данных, собранных программным обеспечением, чип работает на частоте 1,99 ГГц, что обычно характерно для ранних инженерных образцов.

К сожалению, о грядущей платформе Intel HEDT, которую обычно называют Core-X или, в данном случае, Xeon W-серии, известно немного. Последняя утечка предполагает, что Intel готовит потребительскую серию Alder Lake-X в качестве основы для FishHawk Falls и более мощных процессоров Xeon Workstation с увеличенным количеством ядер.

В ноябре прошлого года ходили слухи о том, что Intel может вообще отказаться от наименования серии Core-X в пользу Xeon.

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В появившейся в прошлом году дорожной карте указано, что линейка Sapphire Rapids HEDT с чипсетом W790 будет запущена во втором квартале этого года. Поскольку этот квартал почти закончился, можно предположить, что дорожная карта изменилась, и выход процессоров задерживается. Таким образом, поскольку согласно последним слухам процессоры Sapphire Rapids-SP для центров обработки данных в настоящее время отложены до второго квартала 2023 года, то следует предположить, что вариант для рабочих станций HEDT также не стоит ждать в текущем году.