Он будет значительно переработан, а множество вкладок перестанут тормозить систему

Microsoft активно готовит большое обновление 22H2 для Windows 11 под кодовым названием Sun Valley 2. Среди новых функций компания обещает переработанный и исправленный файловый менеджер. Согласно первым отзывам, теперь он работает с системой вкладок и намного менее требовательный.

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Вкладки позволяют увеличивать количество страниц, не открывая новых. Это намного практичнее для пользователя, которому больше не нужно переключаться между разными окнами, но и намного легче для компьютера.

Как отмечает ресурс Windows Latest, каждая открытая вкладка занимает только дополнительный мегабайт ОЗУ. Таким образом, множество открытых вкладок никак не отражаются на скорости работы системы. Это заметное новшество, учитывая, что текущий проводник значительно снижает производительность с каждым новым открытым окном.

Помимо вкладок новый проводник предложит переработанный и исправленный баннер. Наиболее часто используемые папки будут автоматически выделены, а отображение станет намного четче.

Ппроводник в настоящее время доступен только для инсайдеров. Он должен быть развернут для всех зарегистрированных пользователей в ближайшие недели. Логично, что это событие должно быть частью большого обновления 22H2 для широкой публики. Напомню, что каждый октябрь корпорация Microsoft выпускает большое обновление своей операционной системы. Последние приносят пользователю новые возможности, функционал и опртимизации.

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Чтобы стать одним из участников программы Insider и не ждать выпуска нового программного обеспечения, необходимо просто зайдите в настройки Windows 11 и подтвердить регистрацию. После чего Microsoft будет запрашивать отзывы и сообщения об имеющихся ошибках в ранних сборках.