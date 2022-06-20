Однако это пока касается только Европы

Анализ тенденций цен на графические процессоры за период 2021–2022 годов, проведенный 3DCenter, наконец подтверждает, что видеокарты AMD Radeon RX 6000 стали стоить ниже рекомендованных розничных цен. Впервые видеокарты AMD на архитектуре RDNA2 для настольных ПК, продаваемые в Европе (Германия и Австрия), упали ниже рекомендованной. В среднем модели линейки RX 6000 сейчас стоят всего 92% от рекомендованной производителем цены. Также веб-сайт сообщает, что наличие видеокарт Radeon RX 6000 в магазинах и на складах значительно улучшилось в последние месяцы. Почти все карты, включая даже Radeon RX 6800XT, которые было трудно купить с начала прошлого года, теперь легко доступны по разумной цене.

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Видеокарты NVIDIA RTX 30 также снизились в цене на 4% с конца мая, но средняя стоимость по-прежнему на 2% выше рекомендованной. Однако такими темпами NVIDIA, скорее всего, достигнет MSRP в течение следующих двух недель.

Новое падение цен происходит как раз в тот момент, когда рынок криптовалют достигает самого низкого значения с конца 2020 года. Кроме того, прибыльность майнинга Ethereum достигла неприемлемого уровня, что вынуждает майнеров продавать свое оборудование, чтобы избежать потери хотя бы части вложений.

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Однако, 3DCenter сообщает, что скорость падение цен может замедлиться в ближайшие недели, поскольку обменный курс доллара к евро достиг своего самого высокого уровня, что может побудить европейских ритейлеров скорректировать свои цены.