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Новая Beta версия BIOS платы MSI X570 Unify позволяет разгонять Ryzen 7 5800X3D
Вышедшая прошивка имеет ряд ограничений и лишь немного влияет на производительность процессора
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 Инсайдер Komachi_Ensaka на форуме MSI поделился бета-прошивкой для материнской платы MSI MEG X570 Unify, которая разблокирует несколько ранее недоступных настроек для процессора Ryzen 7 5800X3D.

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 Напомню, что перед запуском Ryzen 7 5800X3D компания AMD подтвердила, что данный процессор не поддерживает разгон. Производитель заблокировал все параметры регулировки частоты и напряжения ядра Ryzen 7 5800X3D, чтобы владельцы не смогли их даже увидеть в BIOS материнской платы. К сожалению, это также исключает возможность понижения напряжения процессора. Тем не менее некоторые материнские платы AMD с внешним тактовым генератором позволяют разгонять BCLK на Ryzen 7 5800X3D.

 По словам администратора форумов MSI, прошивка E7C35AMS для платы MEG X570 Unify разблокирует дополнительное изменение настроек Vcore, Precision Boost Overdrive (PBO) и Curve Optimizer. Пользователь форума утверждает, что, несмотря на это, MSI не рекомендует пользователям разгонять свои Ryzen 7 5800X3D.

 Помимо бета-прошивки администратор форума MSI также поделился скриншотами некоторых тестовых прогонов Cinebench R23, которые он делал на Ryzen 7 5800X3D. К сожалению, он не уточнил параметры, которые изменялись, но полученные результаты показали увеличение многоядерной производительности на 4,7%. Интересно, что одноядерная производительность не показала никаких преимуществ от изменений BIOS с разницей менее одного процента.

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 Как было сказано, в настоящее время прошивка находится в стадии бета-тестирования, поэтому MSI еще предстоит исправить все ошибки и внести некоторые изменения в настройки. Также, неизвестно станет ли материнская плата MEG X570 Unify единственной в своём роде или поддержка других материнских плат AMD будет расширена. Неизвестной остается и дата выхода финальной версии прошивки.

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#amd #msi #процессоры #bios #процессоры amd #ryzen 7 5800x3d #msi meg x570 unify
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