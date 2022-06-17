Процессорные кулеры для сокета LGA4677, которые должны использоваться для процессоров Xeon следующего поколения, уже можно найти на Newegg. Например, кулер Dynatron S6 стоимостью менее 50 долларов совместим с процессорами Sapphire Rapids мощностью до 300 Вт. Единственная проблема заключается в том, что этих процессоров пока нет и не будет в обозримом будущем.
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В начале текущего месяца Intel подтвердила, что увеличение объемов производства Sapphire Rapids произойдет позже, чем первоначально прогнозировалось и не сообщила какой-либо конкретной даты, но подтвердила, что массовое производство начнется в следующем году. Таким образом поставки новых процессоров Xeon могут быть отложены до второго квартала 2023 года, что более чем на год позже первоначальных планов на четвертый квартал 2021 года.
Только в феврале этого года Intel заявила о поставках Sapphire Rapids в первом квартале этого года, что действительно имело место, но это была только первая партия для клиентов, которые сейчас работают с Intel над решением возникших проблем с чипами.
Процессоры Intel Emeralds Rapids, являющиеся преемниками Sapphire Rapids, основанные на том же техпроцессе Intel 7, должны были быть запущены во второй половине 2023 года, но учитывая новую информацию о возможной задержке массовых поставок Sapphire Rapids, можно с уверенностью сказать, что их появление также откладывается на более поздний срок.