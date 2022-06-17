Интересно, что кулеры для них уже можно приобрести на Newegg

Процессорные кулеры для сокета LGA4677, которые должны использоваться для процессоров Xeon следующего поколения, уже можно найти на Newegg. Например, кулер Dynatron S6 стоимостью менее 50 долларов совместим с процессорами Sapphire Rapids мощностью до 300 Вт. Единственная проблема заключается в том, что этих процессоров пока нет и не будет в обозримом будущем.

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В начале текущего месяца Intel подтвердила, что увеличение объемов производства Sapphire Rapids произойдет позже, чем первоначально прогнозировалось и не сообщила какой-либо конкретной даты, но подтвердила, что массовое производство начнется в следующем году. Таким образом поставки новых процессоров Xeon могут быть отложены до второго квартала 2023 года, что более чем на год позже первоначальных планов на четвертый квартал 2021 года.

Только в феврале этого года Intel заявила о поставках Sapphire Rapids в первом квартале этого года, что действительно имело место, но это была только первая партия для клиентов, которые сейчас работают с Intel над решением возникших проблем с чипами.

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Процессоры Intel Emeralds Rapids, являющиеся преемниками Sapphire Rapids, основанные на том же техпроцессе Intel 7, должны были быть запущены во второй половине 2023 года, но учитывая новую информацию о возможной задержке массовых поставок Sapphire Rapids, можно с уверенностью сказать, что их появление также откладывается на более поздний срок.