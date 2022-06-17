Однако пока это касается только китайского рынка

Инсайдер @OnLeaks раскрыл подробности о следующем складном смартфоне Motorola. В отличие от прошлых утечек, @OnLeaks поделился информацией о цене и цветовых вариантах телефона. Также Эван Бласс уже имеет информацию о том, как выглядит модель.

реклама

В настоящее время ожидается, что следующий складной смартфон Motorola будет называться Razr 3, а не Razr 2. На сегодняшний день компания выпустила две модели в своей обновленной серии Razer, последняя из которых носит название Razr 5G. Таким образом, Бласс и @OnLeaks считают Razr 3 вероятным названием для будущего складного смартфона Motorola. Согласно информации @OnLeaks, Motorola предложит покупателям Razr 3 в черном цвете Quartz Black.

В свою очередь Бласс предоставил фотографии Razr 3 в серебристом цвете. Потенциально это может быть цвет прототипа, который Motorola не выпустит на рынок. Либо, это может быть вариант цвета, который Motorola представит позже, как предполагает @OnLeaks. Инсайдер утверждает, что Razr 3 будет продаваться в Европе по цене 1149 евро, что на 250 евро меньше, чем у его предшественника. Тем не менее Razr 3 будет стоить на 100 евро дороже, чем Galaxy Z Flip3, который был выпущен по цене 1049 евро за версию с 128 ГБ памяти.

анонсы и реклама Предложение дня в Регарде - 48Gb Nvidia RTX 3050 сильно дешевле 40тр i5 12600K подешевел в ПОЛТОРА раза -30% на 3060 Ti Gigabyte Gaming 3050 Gigabyte Eagle - 38 тр в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр 3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming 3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр 3090 !! Ti за 170тр в XPERT.RU 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming

Предположительно, Motorola может предложить вариант с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти за 1149 евро, то есть такую комбинацию памяти, которую Samsung не предлагает для своего Galaxy Z Flip3. Кроме того ожидается, что Motorola оснастит Razr 3 процессором Snapdragon 8 Gen 1 Plus, который будет использоваться в Galaxy Z Flip4. По слухам, Motorola сначала анонсирует Razr 3 в Китае, где он появится в следующем месяце. Выход смартфона на других рынках запланирован, но точных дат для них пока нет.