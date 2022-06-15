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Компания Gunnir выпустила первую кастомную видеокарту Intel Arc A380
Новинка имеет собственную стстему охлаждения и заводской разгон
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 Китайский производитель видеокарт Gunnir анонсировал выпуск первой кастомной видеокарты Arc A380 Photon 6GB OC на архитектуре Intel Arc Alchemist. Новинке предстоит нелегкий путь в борьбе за право существования и кошельки покупателей.

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 Arc A380 является видеокартой Intel начального уровня, в которой используется архитектура Xe-HPG и графический процессор ACM-G11. Производством чипов занимается компания TSMC, используя 6-нанометровый технологический процесс. Arc A380 имеет восемь ядер Xe, восемь блоков трассировки лучей и 4 МБ кэш-памяти L2. Каждое ядро Xe содержит до 128 ALU, поэтому Arc A380 имеет в общей сложности 1024 ALU.

 Графический процессор видеокарты Arc A380 Photon 6GB OC работает на тактовой частоте 2450 МГц. Однако название модели намекает на то, что она имеет заводской разгон, поэтому эталонная тактовая частота Arc A380 будет ниже. В любом случае Arc A380 Photon 6GB OC обеспечивает производительность в режиме FP32 до 5 TFLOP. Это теоретически ставит видеокарту в один ряд с GeForce GTX 1660 от Nvidia, которая также предлагает 5 терафлопс производительности FP32. Тем не менее ранние тесты показали, что Arc A380 сопоставима с GeForce GTX 1650 Super с производительностью 4,4 TFLOP.

 Видеокарта оснащена 6 ГБ памяти GDDR6. Чипы памяти работают на скорости 15,5 Гбит/с и имеют 96-битный интерфейс. В результате Arc A380 выдает максимальную пропускную способность памяти до 186 Гбит/с. Это также ставит её на один уровень с GeForce GTX 1650 Super или GeForce GTX 1660, обеспечивающих пропускную способность памяти только на 3,3% выше, чем Arc A380.

 Arc A380 Photon 6GB OC занимает два слота PCI и имеет прямоугольную форму. Система охлаждения имеет двухцветное оформление из черного и серого цветов. Видеокарта также имеет заднюю пластину, которая помогает обеспечить жесткость. Под кулером находится большой алюминиевый радиатор с единственной 6-нм никелированной медной тепловой трубкой. За активное охлаждение отвечает пара 90-мм вентиляторов.

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 Gunnir оснастил Arc A380 Photon 6GB OC 2+1-фазной подсистемой подачи питания. Графическая карта имеет общую мощность 92 Вт. Следовательно, ей нужен только один 8-контактный разъем питания PCIe, который Gunnir разместил аналогично разъему питания Nvidia на моделях Founders Edition. Что касается выходов на дисплей, то Arc A380 Photon 6GB OC оснащена тремя выходами DisplayPort и одним портом HDMI 2.0. Компания Gunnir не сообщила цены на Arc A380 Photon 6GB OC, но известно, что рекомендуемая цена видеокарт Arc A380 в Китае составляет 1030 юаней, что примерно равняется 153 долларам.

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