Основная камера получит качественный сенсор разрешением 64 Мп

Как известно, вскоре ожидается дебют смартфона Poco F4 на мировом рынке. На прошлой неделе компания показала телефон, и он выглядит как Redmi K40S под другим названием и с 64-мегапиксельной камерой. В то время как большинство характеристик Poco F4 можно понять из сравнения с моделью Redmi, цены на новинку оставались неизвестными.

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Согласно новой утечке, Poco F4 будет стоить 459 долларов за модель с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ. Судя по сообщениям инсайдера SnoopyTech, Poco F4 также будет доступен в более простой комплектации с 6 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ, но будет и продвинутая версия с 12 ГБ ОЗУ. 459 долларов это немного дороже, чем стоила предыдущая розничная цена Poco F3, составлявшая 399 евро при аналогичных характеристиках памяти. Тем не менее Xiaomi обычно также предлагает значительную скидку для первых покупателей, и все желающие могут приобрести новинку во время промо акции.

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Тем временем первая информация о камерах Poco F4 появилась в новых утечках. Хотя в основном характеристики могут быть идентичны Redmi K40S, новинка получит вместо 48-мегапиксельной камеры более мощный сенсор Sony IMX582 на 64 мегапикселя с оптической стабилизацией изображения. Характеристики и модель сенсора в настоящее время неизвестны, но на просочившихся в сеть фотографиях он показывает себя достойно, предлагая хорошую детализацию и качественные снимки в ночном режиме.