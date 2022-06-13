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Xiaomi Smart Band 7 будет стоить в Европе от 50 евро
Кроме того, вскоре ожидается глобальный запуск нового поколения умного браслета от Xiaomi
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 Не является секретом, что Xiaomi планирует выпустить Smart Band 7 по всему миру. Вышедшее ещё в прошлом месяце в Китае устройство появилось в нескольких агентствах по сертификации за пределами внутреннего рынка, в том числе в Управлении государственного регулирования телекоммуникаций и цифровых технологий (TDRA) в ОАЭ. Кроме того, перекупщики уже получили соответствующие устройства.

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 Сегодня инсайдер @_snoopytech_ раскрыл европейские цены на Xiaomi Smart Band 7. Он сообщил в одной из социальных сетей, что Xiaomi Smart Band 7 будет продаваться по цене от 50 до 60 евро. Следует сказать, что Huawei уже анонсировала свой Band 7 за 60 евро, который предлагает 14 дней автономной работы и датчик SpO2. Таким образом цена Xiaomi Smart Band 7 может соответствовать цене Huawei Band 7, когда он появится в Европе. Напомню, что текущая версия умного браслета Smart Band 6 поступил в продажу в Европе по цене 45,99 евро, поэтому даже цена Smart Band 7 в 50 евро является значительным ростом по сравнению с прошлым годом.

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 Также @_snoopytech_ сообщил, что Xiaomi Smart Band 7 будет поддерживать интеграцию с Apple Health, Google Fit и Strava. Однако для фитнес-трекеров Xiaomi в этом нет ничего нового, так как Mi Smart Band 6 также может синхронизировать данные с этими сервисами. По словам @_snoopytech_, Xiaomi планирует вскоре выпустить Smart Band 7 по всему миру. Тем не менее компания еще не назвала точную дату релиза. 

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