Есть надежда, что данный функционал станет частью финальной сборки

Пользователи Windows в течение многих лет ждали, чтобы Microsoft добавила вкладки в Проводник. Похоже, что в компании решили прислушаться к чаяниям пользователей.

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Вкладки проводника стали основным нововведением в функциональность, которую Windows 11 Insider Preview build 25136 представила на этой неделе. Как и следовало ожидать, эта функция работает аналогично вкладкам веб-браузера, позволяя пользователям переключаться между разными папками из верхней строки проводника. Кроме того, сборка под номером 25136 также упростила возможность быстрого доступа на левой панели навигации.

В последний раз Microsoft пыталась внедрить вкладки проводника в 2018 году, когда они появились в Windows 10 Insider Preview под названием «Наборы». Предполагалось использовать одно окно для организации не только вкладок File Explorer, но и других программ. Однако в конечном итоге компания удалила эту функцию, прежде чем она стала доступной для обычных пользователей Windows.

Те, кому нужны вкладки в проводнике без установки Windows 11 или предварительных версий, имеют множество сторонних альтернатив. Например, приложение Files с открытым исходным кодом, которое довольно сильно похоже на остальную часть пользовательского интерфейса Windows 11, предлагает вкладки, теги и другие дополнительные функции. Еще одним вариантом может стать RX Explorer, обладающий уникальной визуальной составляющей.

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Что касается новой предварительной сборки Windows 11, то она также предоставляет динамические виджеты на панели задач. Они могут отображать постоянно обновляемую информацию о погоде, спортивных событиях или финансах.