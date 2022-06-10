На Дне финансового аналитика компания AMD подтвердила свои планы относительно архитектуры центральных процессоров на ближайшие несколько лет.
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Компания сообщила, что к 2024 году развернет архитектуры Zen4 и Zen5. Новая архитектуры Zen4 и Zen5 получат поддержку технологии V-Cache. Интересно, что в её названии не указывается 3D, как у Zen3 3D V-Cache.
Архитектура Zen4, основанная на 5-нм и 4-нм техпроцессах, будет включать три разные микроархитектуры: Zen4, Zen4 V-Cache и Zen4c. Компания, однако, не уточнила, какая из них будет использоваться в потребительских продуктах.
Кроме того, Марк Пепермастер подтвердил, что архитектура Zen4 имеет IPC от 8% до 10%. Новая архитектура обеспечивает повышение производительности на ватт более чем на 25 % и повышение общей производительности на 35% по сравнению с архитектурой Zen3. Это утверждение основано на основе теста Cinebench.
Также сообщается, что потребительские продукты на архитектуре Zen4 будут запущены раньше, чем серия процессоров для центров обработки данных Genoa.
К 2024 году AMD также планирует запустить архитектуру Zen5, основанную на 4-нм и 3-нм техпроцессах. Эта архитектура также будет включать три подархитектуры: Zen5, Zen5 V-Cache и Zen5c.
Новая архитектура улучшит производительность и эффективность по сравнению с Zen4. Она также получит дальнейшую оптимизацию в приложениях AI и машинного обучения.