Кроме того компания внесла серию Turin на архитектуре Zen5 в свою обновленную дорожную карту

День финансового аналитика 2022 года AMD принес нам новую информацию о грядущих продуктах компании. Вслед за дорожной картой графических процессоров, AMD показала дорожную карту процессоров, предназначенных для центров обработки данных.

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Семейство процессоров AMD EPYC активно расширяется. В серии 4-го поколения будут представлены не только чипы Genoa и Bergamo, но также Genoa-X и Siena. Таким образом, полное семейство будет включать четыре различных варианта процессоров на базе архитектуры Zen4.

Вероятно, более важным является подтверждение следующей серии EPYC 5-го поколения под кодовым названием Turin. AMD не упоминает, какую конкретно архитектуру использует Turin, но, скорее всего, это будет Zen5. Ранее AMD анонсировала микроархитектуры Zen5, Zen5 V-Cache и Zen5c, каждая из которых может появиться в серии EPYC 7005 в какой-то момент в будущем.

Объявленные сегодня новые продукты под названием Siena являются новой специализированной серией, разработанной специально для рынка телекоммуникаций. Скорее всего, это новая экономичная архитектура AMD, которая предназначена для нового сокета SP6.

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Что касается Genoa-X, то это вариант Zen4 из серии EPYC 7004. Процессоры данной линейки будут оснащены технологией 3D V-Cache с более чем 1 ГБ кэш-памяти L3. Это заметное увеличение по сравнению с кэшем EPYC Milan-X объемом 768 МБ. Линейка Genoa разработана для платформы SP5 и будет поддерживать память стандарта DDR5, а также интерфейсы PCIe Gen5 и CXL. AMD подтвердила, что Genoa-X будут иметь столько же ядер, сколько обычные Genoa, то есть до 96 ядер на архитектуре Zen4. Выход первых процессоров Genoa-X и Siena должен состояться в следующем году.