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AMD сообщила о производительности видеокарт на архитектуре RDNA3
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 На Дне финансового аналитика 2022 Дэвид Ван, старший вице-президент по разработке в Radeon Technologies Group подтвердил дорожную карту продуктов RDNA и CDNA следующего поколения.

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 Архитектура AMD RDNA3 будет предлагать более чем на 50% лучшую производительность на ватт по сравнению с RDNA2, которую компания заявляет как более эффективную, чем потребительская архитектура графических процессоров Ampere от NVIDIA.

 Кроме того, AMD подтвердила слухи о том, что потребительская игровая архитектура нового поколения действительно станет первой архитектурой компании с усовершенствованной технологией чиплетов. В новой архитектуре будет переработан вычислительный блок и применен новый оптимизированный графический конвейер.

 AMD RDNA3 будет запущена с графическими процессорами линейки Navi 3X в конце этого года. Пока неясно, получит ли графическая карта серии Radeon RX 7000, показанная на официальном слайде, конструкцию системы охлаждения аналогичную существующей серии Radeon RX 6000.

 Не раскрывая подробностей, AMD подтвердила, что в ее архитектуре RDNA4 будет использоваться более продвинутый техпроцесс. AMD не упоминает процесс производства графических процессоров RDNA4, вероятно, чтобы намеренно запутать конкурентов. Архитектура должна быть представлена к 2024 году.

 Кроме того, AMD подтвердила, что архитектура CDNA3 станет первой в мире архитектурой, применяемой для производства экзафлопсного APU. Это достинется путем объединения чиплетов CPU и GPU в одном корпусе. Однако AMD не сообщает, какие процессорные чиплеты будут использоваться. Эта 5-нм архитектура графического процессора для центров обработки данных будет выпущена в следующем году и станет основой ускорителей вычислений серии Instinct MI300.

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