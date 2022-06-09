Кроме того, новинка комплектуется профессиональными видеокартами от AMD и Nvidia

Компания Dell анонсировала настольную рабочую станцию Precision 7865 Tower на основе процессоров серии AMD Ryzen Threadripper PRO 5000WX, а также мощного графического решения от Nvidia или AMD. На выбор клиентам предлагаются системы с процессорами, начиная от Ryzen Threadripper PRO 5945WX до мощнейшего 64-ядерного монстра Ryzen Threadripper PRO 5995WX, который был эксклюзивным для компании Lenovo, и мог быть приобретен только в составе его систем. Однако теперь все изменилось и стать обладателем данного процессора появилась возможность у поклонников продукции Dell.

реклама

В дополнение к невероятно мощному Ryzen Threadripper PRO 5995WX, имеющему, как было сказано, 64 ядра и 128 потоков, работающему на тактовой частоте до 4,5 ГГц с уровнем TDP 280 Вт, можно выбрать одну из трех моделей профессиональных видеокарт AMD, включая Radeon PRO W6800 с 32 ГБ памяти, либо одну из восьми моделей Nvidia, включая RTX A6000 с 48 ГБ памяти. Компанию процессору и видеокарте могут составить до 1 ТБ оперативной памяти DDR4 ECC для сверхбыстрого переключения между несколькими приложениями и хранилище общим объемом до 56 ТБ.

анонсы и реклама Предложение дня в Регарде - 48Gb Nvidia RTX 3050 снова дешевле 40 тр -45% на i5 12400 в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр -25000р на 6800XT ASUS 3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming 3080 Ti MSI Gaming за 110тр RTX 3050 MSI дешевле 40 тр -25% на RX 6700 XT ASUS 3060 Ti Gigabyte Gaming за 55тр <b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 56тр</b> 3070 Ti MSI Gaming дешевле 76тр <b>RTX Ti 3070 за 70тр</b> Gigabyte Gaming

Чтобы обуздать мощь компонентов системы необходим соответствующий корпус с эффективным охлаждением. Dell оснастила Precision 7865 Tower корпусом черного цвета с шестиугольными вентиляционными отверстиями, обеспечивающими эффективный поток воздуха. Поставки компьютеров начнутся летом, а цены на Dell Precision 7865 станут известны ближе к этому времени. Пользователям, имеющим дело с конфиденциальными данными, компьютер будет очень полезен, поскольку он поставляется запираемым корпусом, поддержкой TPM 2.0 и дисками с самошифрованием.