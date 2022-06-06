Положительной составляющей новинки станет поддержка воспроизведения звука без потерь

Ресурс MacRumors утверждает, что получил новую информацию о AirPods Pro 2, следующем поколении премиальных TWS наушников Apple. На данный момент ходят слухи, что AirPods Pro 2 выйдут осенью, а представлены публике AirPods Pro 2 могут быть во время сентябрьского мероприятия Apple, которое, как утверждается, запланировано на 13 сентября. Вполне вероятно, что AirPods Pro 2 могут дебютировать вместе с серией смартфонов iPhone 14, умными часами Watch Series 8, а также даже с новым поколением компьютеров Mac.

реклама

Согласно всё тому же порталу MacRumors, AirPods Pro 2 сохранят дизайн своего предшественника. Тем не менее веб-сайт сообщает, что Apple отказалась от ИК-датчиков, которые были в оригинальных AirPods Pro и использовались для обнаружения уха. Стоит отметить, что эти датчики не работают идеально, так как вполне могут принять другие объекты за кожу. Но это не только болезнь данных наушников, например, другие премиальные наушники, такие как Sony WF-1000XM4, также имеют подобный недостаток

анонсы и реклама 3080 Ti MSI очень дешево в Ситилинке RTX 3050 снова дешевле 40 тр 3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр RTX 3070 уже дешевле 80тр 3080 Ti MSI Gaming за 110тр в XPERT.RU <b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80тр <b>RTX Ti 3070 за 75тр</b> Gigabyte Gaming !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU

MacRumors утверждает, что AirPods Pro 2 будут полагаться на датчики обнаружения, которые Apple уже использует в AirPods 3. Таким образом, по данным MacRumors AirPods Pro 2 получат лишь незначительные визуальные изменения по сравнению с предшественником. Но не обойдется и без усовершенствований, например, одним из главных обновлений станет поддержка Apple Lossless (ALAC).