Чипы основанны на архитектуре LoongArch и предназначены для серверов

Китайская компания Loongson планирует официально представить и начать поставки своих процессоров 3C5000 основанных на собственной архитектуре и наборе инструкций LoongArch. Процессоры будут предназначены для серверов и обещают принести ряд преимуществ благодаря усовершенствованиям ISA.

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По данным портала eZone.hk, процессоры Loongson LS3C5000 имеют до 16 ядер LA464, до 32 МБ кэш-памяти и четыре 64-битных интерфейса памяти DDR4-3200 с поддержкой ECC. Каждое из ядер Loongson LA464 имеет четыре АЛУ общего назначения и два 256-битных блока векторных операций. Кроме того, поскольку они основаны на архитектуре LoongArch, они содержат 2000 собственных инструкций, инструкции расширения двоичного преобразования (LBT), инструкции расширения векторной обработки (LSX), инструкции расширенной векторной обработки (LASX) и инструкции расширения виртуализации (LVZ). Сообщается, что процессор изготовлен с использованием 12-нм технологического процесса компании SMIC, являющегося усовершенствованной версией 14-нм техпроцесса.

Ранее сообщалось, что процессоры Loongson 3C5000 используют четыре четырехъядерных процессора LS3A5000, соединенных на одной подложке с использованием технологии AMD HyperTransport 3.0. Чипы 3A5000 были представлены в прошлом году.

На данный момент нет информации о тактовых частотах 3C5000 или расчетной тепловой мощности, но, учитывая, что чипы 3A5000, работающие на частотах 2,3–2,5 ГГц, разрабатывались для ноутбуков, 3C5000 не должен быть слишком требовательным к мощности.

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Первоначально Loongson планировала представить и начать поставки своих 16-ядерных процессоров 3C5000 для серверов к концу 2021 года, но ей пришлось немного отложить запуск своего продукта, возможно, чтобы отшлифовать платформу и подождать, пока программное обеспечение получит поддержку некоторых инструкций, поддерживаемых ЦП.