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Forbes опубликовал результаты тестов ноутбука MSI с графическим процессором Intel Arc A370M
Видеокарта показала довольно неплохую производительность в играх
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 Довольно много производителей ноутбуков анонсировали системы с новыми дискретными видеокартами Intel Arc Alchemist в начале этого года, но первоначальный выход, запланированный на эту весну, был перенесён на конец второго квартала. На дворе июнь, и у многих есть надежда увидеть хотя бы несколько ноутбуков с графическими процессорами Arc. Forbes утверждает, что ожидание почти закончилось, поскольку изданию удалось протестировать эталонную систему MSI с Intel Arc A370M. Данная модель GPU предназначена для игровых систем начального уровня, и, судя по тестам Forbes, Arc A370M вполне способна справляться с нагрузками по созданию контента и даже может превзойти новый GPU AMD Radeon 680M в играх.

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 Тестовый набор для создания контента, используемый Forbes, включает Topaz Video Enhance AI, Blackmagic RAW Speed Test для отображения видео 8K и Adobe Premiere Pro. Intel Arc A370M удалось занять первое место в тестах Topaz и Blackmagic, обойдя даже Nvidia RTX 3050. В тесте Adobe чип Intel занял второе место после графического процессора Nvidia, но был более чем на 100% быстрее по сравнению с AMD Radeon 680M.

 Что касается игр, то RTX 3050 превзойти не удалось, но Arc A370M не сильно отстает. Средняя производительность находится между RTX 3050 и iGPU AMD Radeon 680M. Однако, если посмотреть на минимальную частоту кадров, особенно при включении трассировки лучей, то чип Intel намного ближе к RTX 3050. Он даже опережает последнюю на 1 кадр в секунду в Final Fantasy: Endwalker и отстает всего на несколько кадров в секунду в Ф1 2021.

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 Если экстраполировать эти результаты на более мощную модель A770M, можно увидеть, что лучший в своем классе мобильный графический процессор Intel обеспечивает наилучшую производительность при создании контента и в то же время предлагает неплохую производительность в играх, которая находится в диапазоне между RTX 3060 и RTX 3070. Определяющим фактором должна стать ценовая политика Intel, которая расставит все по своим местам и покажет жизнеспособность новых графических процессоров Arc.

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