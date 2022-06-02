Это первая производительная видеокарта RX 6700 без суффикса RX

Сегодня утром появилась информация, что Sapphire готовит к выходу свою новейшую карту Radeon 6700. Эта новая модель с 36 вычислительными блоками и 2304 потоковыми процессорами имеет характеристики, идентичные мобильной Radeon RX 6700M. Обе карты также имеют одинаковую и в то же время необычную конфигурацию памяти, а именно 10 ГБ памяти со скоростью 16 Гбит/с и 160-битный интерфейс. Различие заключается в уровне TGP, который у новинки составляет 220 Вт, в то время, как у мобильного варианта это значение равно 135 Вт.

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Всего Sapphire выпустила две карты: PULSE и еще одну без определенного отношения к какой-либо серии. Они обе работают на одной и той же частоте 2230 и 2495 МГц в игровом режиме и при ускорении соответственно, поэтому можно предположить, что это эталонные тактовые частоты AMD.

Новинка от Sapphire является первой картой RX 6700 для настольных ПК, у которой отсутствует суффикс RX, что немного необычно, но может означать, что она не будет продаваться в розницу. Видеокарты питаются от одного 8-контактного разъема, а Sapphire подтвердила, что их TBP составляет 220 Вт.

Карты нет имеют рекомендованной розничной цены на данный момент. Sapphire даже не показала дизайн упаковки каждой карты, поэтому представители данной модели могут предназначаться лишь для рынка OEM.

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Также нельзя игнорировать тот факт, что одна из этих карт внешне идентична модели для майнинга под названием BC-2235 GPRO X080. Возможно, что таким образом компания пытается избавиться от видеокарт, ранее предназначенных для любителей добычи криптовалют.