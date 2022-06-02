Новинки выделяются стильным дизайном и используют оперативную память стандарта DDR4

NZXT подготовила новые материнские платы серий N5 и N7 с чипсетом Intel Z690. Компания признает, что материнские платы Z690 серий N5 и N7 представляют собой долгожданное обновление для процессоров Intel Alder Lake 12-го поколения. Чипы Alder Lake по-прежнему занимают высокие позиции среди лучших процессоров для игр в 2022 году, а процессоры Intel Core Raptor Lake 13-го поколения также должны поддерживаться материнскими платами Z690.

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NZXT N5 Z690 и N7 Z690 очень похожи, но последняя находится на ступеньку выше первой за счет более совершенной конструкции фаз питания, лучшего звука и внешнего вида печатной платы, покрытой матовой белой и матовой черной отделкой.

Интересно, что NZXT использует память DDR4 для своих материнских плат на чипсете Z690. Это довольно прагматичный выбор, имеющий свои преимущества.

Первое отличие характеристик касается схемы питания. Благодаря большему количеству фаз питания и высококачественной медной печатной плате N7 лучше подходит для разгона, обеспечивая большую стабильность на более высоких тактовых частотах.

Конфигурация возможностей расширения системы хранения различается у материнских плат. Более дешевая NZXT N5 Z690 имеет дополнительный слот для хранения M.2, который поддерживает диски PCIe 4.0 x4 и SATA. N7 Z690 обладает более мощным Wi-Fi, большим количеством портов USB и обновленным встроенным аудиорешением. Различия в звуке будут важны для тех, кто не устанавливает отдельную звуковую карту PCIe и не использует внешнюю звуковую карту.

NZXT также выделяет встроенные разъемы RGB и параметры управления, предлагаемые на обеих материнских платах. Обе платы поддерживают четыре канала RGB-подсветки и семь каналов вентиляторов, которые можно настроить с помощью NZXT CAM.

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Новые материнские платы серий NZXT N5 и N7 Z690 уже доступны в черном или белом цветах. N5 стоит 240 долларов, а N7 - 300 долларов.