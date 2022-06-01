Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
goldas За пост начислено вознаграждение
Lancaster Sound может стать следующим семейством GPU Intel для центров обработки данных
Такую информацию сообщил инсайдер SteakisGood
анонсы и реклама
-40% на 3070 Ti Gigabyte Gaming
RTX 3050 снова дешевле 40 тр
-30% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует
-30000р на 3080Ti Gigabyte Gaming

 У семейства графических процессоров Intel для центров обработки данных наблюдались периоды взлетов и падений, но будущее модели не ограничиваются серией Arctic.

реклама

 Развитие архитектуры Intel Xe-HP под кодовым названием Arctic Sound было приостановлено. Всего в этой серии графических процессоров будут представлены три модели, основанные на мозаичной архитектуре с числом ядер Xe до 128. Это семейство графических процессоров никогда не использовалось в коммерческих целях. Предполагается, что Intel использует эту архитектуру для своих внутренних целей.

 Его место заняли продукты на базе игровой архитектуры Xe-HPG и GPU DG2, известные как семейство Arctic Sound-M. на данный момент есть информация о двух продуктах, либо с графическим процессором ACM-G10, либо с двумя графическими процессорами ACM-G11. Intel позиционирует их в качестве графических процессоров для центров обработки данных с широкими возможностями потоковой передачи мультимедиа.

 По информации инсайдера SteakisGood преемник Arctic Sound-M может называться Lancaster Sound. Это кодовое имя появляется только на долю секунды в официальном видео Intel с грядущей дорожной картой.

 На сегодняшний день нет информации о Lancaster Sound, однако можно предположить, что чипы будут основаны либо на совершенно новой архитектуре, либо продолжат использование серии графических процессоров Xe-HPG, ориентированных на игры. В этом случае линейка Lancaster Sound может использовать Xe²-HPG, предназначенные для серии Arc Battlemage.

анонсы и реклама
3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 100тр
В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400
-35% на 3090 Gigabyte Gaming
RTX 3070 уже дешевле 90тр
<b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> c началом
3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU
<b>RTX Ti 3070 за 80 тр</b> Gigabyte Gaming
3080 Ti за 120тр в XPERT.RU
!!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU

 Ранее ходили слухи, что графический процессор следующего поколения для центров обработки данных получит название Jupiter Sound, который теперь может быть преемником Lancaster.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#intel #gpu #dg2 #arctic sound #xe-hp #arctic sound-m #xe-xpg
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Собираем продвинутый игровой ПК 2022 года за 200 тысяч рублей - любые игры в QuadHD и 4K
Intel рассказала о работе над ускорителем вычислений Rialto Bridge
JPR говорит о замедлении рынка видеокарт и спаде поставок на 19%
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На фоне топливного и продовольственного кризиса ЕС пытается вывезти миллионы тонн зерна из Украины
11
SCMP: В Китае обнаружено крупнейшее месторождение урана на глубине более 3 000 метров
16
19 смартфонов Xiaomi получили свежую глобальную прошивку MIUI 13
+
Тайваньские власти запретили экспорт в Россию и Беларусь чипов с тактовой частотой более 25 МГц
37
Курсы доллара и евро штормит на фоне новых санкций
10
К концу 2022 года майнинг Эфира станет невыгодным, а Бомба сложности не может быть отменена
11
Илон Маск: "мои дети в 12 лет писали код лучше, чем основатель Dogecoin Джексон Палмер"
4
Бюджетные игровые видеокарты в РФ становятся доступнее – GeForce GTX 1660S подешевела на 30%
15
Основатель Shiba Inu по имени Рыбак решил последовать за Сатоши Накамоту – уйти не прощаясь
3
MeerKAT: Австралийские астрофизики обнаружили уникальную нейтронную звезду с периодом обращения 76 сек
+
В симуляторе бездорожья SnowRunner начался седьмой игровой сезон
+
Российские магазины продолжают скидывать цены на видеокарты – GeForce RTX 3050 стоит дешевле 40 000р
19
Увы, ковикулы: Tesla оставит сотрудников предприятия в Шанхае в изоляции до 10 июня
+
Российский спутниковый интернет "Марафон" предложит абонентам терминалы по 1500 рублей
1
Укрепление рубля привело к снижению цен на видеокарты в РФ – Radeon RX 6900 XT стоит всего 112 000р
37
Тираж Tekken 7 превысил 9 млн копий — это самая успешная игра серии
+
Шведская компания Candela представила P-8 Voyager, электрический восьмиместный катер на подводных крыльях
+
Новая супербюджетная GeForce GTX 1630 оказалась медленнее GeForce GTX 1050 Ti и выйдет 15 июня
6
Роскомнадзор потребовал удалить из Google Play приложение Tor Browser
24
Как мог бы выглядеть трейлер Half-Life 3 на Unreal Engine 5 — в представлении энтузиаста
16

Популярные статьи

Опускаемся на дно производителей SSD: Exegate M.2 - целесообразность покупки
118
i5-2500 + Gigabyte z77m-D3H - бомжесборка из запчастей
35
Обзор и тест модулей памяти Kingston 32GB DDR4 (KVR29N21D8/32)
43
Об охладе на ПК - от способов нанесения термопасты до СЖО
9
Видеокарта Radeon RX 6800: тестирование в играх с классическим рендерингом
4
LEST: Концепция по трансформации небоскребов в гравитационные накопители энергии
12
5 проверенных способов найти лучшие и свежие компьютерные игры себе по душе
12
Forgive Me Father: плоский Ктулху
5
Science Advances: Цепкие роботы-скалолазы смогут доставлять лекарства в самые труднодоступные участки нашего организма
1

Сейчас обсуждают

linux4ever
23:39
Сейчас бы материнскую плату от ноунейма поставить.
Флагманы AMD дешевеют в российской рознице – Ryzen 9 5950X на 15 000р ниже рекомендованной цены
VRoman
23:38
Утром есс-но, для хорошего настроения.
Ученые выяснили, в какое время суток мужчинам и женщинам лучше всего заниматься спортом
Alexander Svazelinom
23:38
3050 на озонах 30к, нахер переплачивать для фул хд?
Российские магазины продолжают скидывать цены на видеокарты – GeForce RTX 3050 стоит дешевле 40 000р
Нешешбек
23:35
Не смеши, зачем Интелу GDDR6 они не умеют видюхи делать. Пусть тренируются на SDRAM как раз для "производительности" их недокарт самое то, Шешенбек подтвердит.
Процессоры Intel будет производить Samsung
Нешешбек
23:29
дым таксичный будет точно и все быстро погибнут не только внутри но и в округе, надо в США такие дома строить
Британское архитектурное бюро Foster + Partners построит в Токио полностью деревянный универмаг
Yilec
23:27
Интересно, если поджечь, красиво гореть будет?
Британское архитектурное бюро Foster + Partners построит в Токио полностью деревянный универмаг
VRoman
23:26
А может Интел туда наведывался насчёт поставок GDDR6 для видюх? Самсунг говорит что их чипы GDDR6 могут равняться по скорости с Микроновскими GDDR6X достигая 24 Gbps. Что-то очень маловероятно, что Ин...
Процессоры Intel будет производить Samsung
Yilec
23:26
Новый Dragon Age когда?
Трейлер и скриншоты Alaloth: Champions of the Four Kingdoms — партийной ролевой игры, вдохновлённой Baldur’s Gate и Pillars of Eternity
Нешешбек
23:25
потом не забудь рассказать когда он развалится и сколько людей при этом погибнет и инженерная древесина очень токсичная - люди будут просто умирать когда туда ходить
Британское архитектурное бюро Foster + Partners построит в Токио полностью деревянный универмаг
Rey.B.
23:25
При чём тут "жадность"? Кремний достиг предела. Т.е. теперь все улучшения стоят хороших денег. И тут вопрос, а надо ли? 620 чипсет вполне может дать всё, что нужно. И вполне вероятно что и старые 500-...
Инсайдер назвал ожидаемую стоимость материнских плат AMD AM5 600-серии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем