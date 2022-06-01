У семейства графических процессоров Intel для центров обработки данных наблюдались периоды взлетов и падений, но будущее модели не ограничиваются серией Arctic.
реклама
Развитие архитектуры Intel Xe-HP под кодовым названием Arctic Sound было приостановлено. Всего в этой серии графических процессоров будут представлены три модели, основанные на мозаичной архитектуре с числом ядер Xe до 128. Это семейство графических процессоров никогда не использовалось в коммерческих целях. Предполагается, что Intel использует эту архитектуру для своих внутренних целей.
Его место заняли продукты на базе игровой архитектуры Xe-HPG и GPU DG2, известные как семейство Arctic Sound-M. на данный момент есть информация о двух продуктах, либо с графическим процессором ACM-G10, либо с двумя графическими процессорами ACM-G11. Intel позиционирует их в качестве графических процессоров для центров обработки данных с широкими возможностями потоковой передачи мультимедиа.
По информации инсайдера SteakisGood преемник Arctic Sound-M может называться Lancaster Sound. Это кодовое имя появляется только на долю секунды в официальном видео Intel с грядущей дорожной картой.
На сегодняшний день нет информации о Lancaster Sound, однако можно предположить, что чипы будут основаны либо на совершенно новой архитектуре, либо продолжат использование серии графических процессоров Xe-HPG, ориентированных на игры. В этом случае линейка Lancaster Sound может использовать Xe²-HPG, предназначенные для серии Arc Battlemage.
Ранее ходили слухи, что графический процессор следующего поколения для центров обработки данных получит название Jupiter Sound, который теперь может быть преемником Lancaster.