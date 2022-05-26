Компания объясняет это тем, что пока смартфон не отвечает её желаниям

Интернет портал TheElec утверждает, что получил информацию о первом складном смартфоне Google, который, по слухам, называется Pixel Fold или Pixel Notepad. Напомню, что прошло чуть более трех недель с тех пор, как Росс Янг сообщил размеры дисплея Pixel Fold. Предположительно, Google разрабатывала Pixel Fold с дисплеем размером менее 6 дюймов, а также со складным дисплеем, сравнимым с тем, что был в Galaxy Z Fold4 этого года.

реклама

Между тем TheElec уточняет, что прототипы устройств Pixel Fold имели 5,78-дюймовые внешние дисплеи и 7,57-дюймовые внутренние дисплеи, что отражает форм-фактор большинства других складных смартфонов. Однако веб-сайт утверждает, что Google отложила выпуск Pixel Fold второй раз за шесть месяцев. По общему мнению, компания планировала анонсировать Pixel Fold в четвертом квартале 2022 года, предположительно, вместе со смартфонами Pixel 7, Pixel 7 Pro и часами Pixel Watch.

анонсы и реклама 3060 Ti уже дешевле 60тр в Ситилинке -40% на 3080 Gigabyte Aorus 3 вида RTX 3050 дешевле 40 тр в Регарде -50000р на 3080 ASUS RTX 3080 RTX 3080 за 100 тр с началом в Регарде -70000р на 3090 !! Ti !! = дешевле 200тр В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400 3060 Ti от 50 тр в XPERT.RU 3080 Ti за 100тр с началом в XPERT.RU 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр <b>RTX Ti 3070 за 80 тр</b> Gigabyte Gaming 3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU

Это могло бы объяснить, почему Google решила не демонстрировать Pixel Fold в этом месяце на Google I/O 2022. Согласно информации TheElec отсрочка связана с тем, что Pixel Fold не настолько готов, как желает Google. Хотя веб-сайт не уточнил подробности, похоже, что поклонникам Pixel придется пождать следующего года, прежде чем появится складной смартфон Pixel.