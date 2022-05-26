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Складной смартфон Pixel Fold от Google не выйдет в 2022 году
Компания объясняет это тем, что пока смартфон не отвечает её желаниям
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 Интернет портал TheElec утверждает, что получил информацию о первом складном смартфоне Google, который, по слухам, называется Pixel Fold или Pixel Notepad. Напомню, что прошло чуть более трех недель с тех пор, как Росс Янг сообщил размеры дисплея Pixel Fold. Предположительно, Google разрабатывала Pixel Fold с дисплеем размером менее 6 дюймов, а также со складным дисплеем, сравнимым с тем, что был в Galaxy Z Fold4 этого года.

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 Между тем TheElec уточняет, что прототипы устройств Pixel Fold имели 5,78-дюймовые внешние дисплеи и 7,57-дюймовые внутренние дисплеи, что отражает форм-фактор большинства других складных смартфонов. Однако веб-сайт утверждает, что Google отложила выпуск Pixel Fold второй раз за шесть месяцев. По общему мнению, компания планировала анонсировать Pixel Fold в четвертом квартале 2022 года, предположительно, вместе со смартфонами Pixel 7, Pixel 7 Pro и часами Pixel Watch.

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 Это могло бы объяснить, почему Google решила не демонстрировать Pixel Fold в этом месяце на Google I/O 2022. Согласно информации TheElec отсрочка связана с тем, что Pixel Fold не настолько готов, как желает Google. Хотя веб-сайт не уточнил подробности, похоже, что поклонникам Pixel придется пождать следующего года, прежде чем появится складной смартфон Pixel.

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#смартфоны #google #google pixel #pixel fold
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