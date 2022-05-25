Кавычки в названии говорят о том, что смартфон является практически копией POCO M3 Pro 5G

Xiaomi представила смартфон Redmi Note 11 SE в Китае, который выходит вместе с Redmi Note 11T Pro и Redmi Note 11T Pro Plus. В то время как серия Redmi Note 11T является совершенно новой, Redmi Note 11 SE представляет собой ребрендинг POCO M3 Pro 5G, который Xiaomi впервые выпустила год назад. По какой-то причине Xiaomi даже повторно использовала дизайн POCO M3 Pro 5G, но не использовала желтый цвет.

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Redmi Note 11 SE имеет размеры 161,81 x 75,34 x 8,92 мм и весит 190 г. Xiaomi оснастила телефон чипсетом MediaTek Dimensity 700, 6,5-дюймовым IPS-дисплеем и аккумулятором емкостью 5000 мАч, поддерживающим быструю зарядку мощностью 18 Вт. Дисплей имеет разрешение 1080p с частотой обновления 90 Гц и контрастностью 1500:1. Кроме того, Xiaomi оснастила Redmi Note 11 SE той же основной камерой на 48 МП, фронтальной камерой на 8 МП, датчиком глубины и макрокамерой разрешением по 2 МП, как и у POCO M3 Pro 5G.

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Интересно, что Redmi Note 11 SE выходит с оболочкой MIUI 12.5 на базе Android 11, а не с более новой версией Android 12 и MIUI 13. Redmi Note 11 SE уже можно заказать в Китае по цене от 1099 юаней (около 165 долларов) за версию с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Старшая версия с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти обойдется в 1399 юаней (около 210 долларов). Обе конфигурации будут представлены в цветовой гамме Deep Space Blue и Shadow Black. Смартфон Redmi Note 11 SE поступит в продажу 31 мая на территории Китая, а срок выхода на международный рынок остается неизвестным.