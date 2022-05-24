Камера будет основана на датчике Isocell HP1 компании Samsung

В недавнем посте на Weibo Motorola сообщила, что работает над первым в мире телефоном с 200-мегапиксельной камерой, а также сообщила, что его выход ожидается в июле.

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В этом смартфоне будет использоваться новый датчик Samsung Isocell HP1, выпущенный в прошлом году. Несмотря на количество мегапикселей, это не самый крупный датчик, используемый в мобильных устройствах, имеет размер 1/1,22 дюйма и размер пикселя 0,64 мкм.

Новый телефон Motorola носит кодовое название Frontier, а в прошлом о нем несколько раз появлялись публикации, что дает хорошее представление о том, чего ожидать. Компанию основной камере на 200 Мп составляют сверхширокоугольная камера на 50 Мп, телеобъектив на 12 Мп и фронтальный датчик разрешением 60 Мп.

Слухи также утверждают, что смартфон будет оснащен 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 144 Гц, новейшим процессором Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 и батареей емкостью 4500 мАч, которая поддерживает проводную зарядку мощностью 125 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.

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Указанные характеристики относят смартфон ко флагманским устройствам, поэтому не стоит ожидать, что он будет дешевым. Кроме того, июльская дата выпуска скорее всего относится к китайскому рынку, а для выхода на западные рынки потребуется еще несколько месяцев.