Также появилась возможность увидеть процесс установки нового чипа в сокет AM5 и ферменный кулер AMD

Сегодня в сети появились очередные изображения инженерных образцов грядущих процессоров нового поколения компании AMD Ryzen 7000, которые имеют необычный дизайн крышки теплораспределителя и предназначены для установки в материнские платы с новым сокетом AM5. На новых фотографиях отчетлива видна надпись «AMD ENG SAMPLE».

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Первая утечка, произошедшая еще в январе этого года, указывает два кода OPN для инженерных образцов AMD: 665 и 666. Первый предположительно представляет собой 16-ядерный процессор с 32 потоками, а модель под номером 666 является 8-ядерным процессором с 16 потоками.

Образец AMD Eng: 100-000000665-21_N [Family 25 Model 96 Stepping 0] — 16 ядер / 32 потока;

Образец AMD Eng: 100-000000666-21_N [Family 25 Model 96 Stepping 0] — 8 ядер / 16 потоков.

Образец с кодом OPN 665 появился в утечке MilkyWay@Home, где программа обнаружила 32 процессора, именно так она интерпретирует количество потоков. Как видно, утечка датирована 24 декабря, так что этот инженерный образец, скорее всего, очень старый. На фотографии выше четко указан 2021 год в качестве даты производства.

Кроме того, в сети появилось видео с процессом установки для нового сокета AMD AM5/LGA1718 от компании MSI. Как видно, всё довольно просто. Стоит отметить, что такой способ крепления процессоров используется компанией AMD уже не первый десяток лет.

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