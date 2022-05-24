К сожалению для пользователей аккумуляторные батареи пока не доступны для покупки

Компания iFixit официально начала продавать запасные части для Steam Deck от Valve, включая сменные корпуса, джойстики, вентиляторы, кнопки и даже дисплеи.

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Самые дешевыми частями являются кнопочные мембраны. Их стоимость начинается с 4,99 долларов за новую резиновую мембрану для кнопки Steam, D-Pad или кнопки действия. За 6,99 долларов можно получить новые бамперы, а кнопки триггеры стоят 7,99 долларов.

Некоторые компоненты можно приобрести вместе с инструментами. Например, Steam Deck Fan стоит 24,99 доллара, а уже за 29,99 долларов можно в придачу получить отвертку, пинцет и несколько отмычек, чтобы открыть корпус.

Steam Deck на 512 ГБ имеет антибликовое травленое стекло, устанавливаемое на топовой модели. iFixit продает как стандартный дисплей для моделей на 64 ГБ и 256 ГБ стоимостью от 64,99 долларов, так и стекло с травлением от 94,99 долларов.

Существует также серия руководств от iFixit для Steam Deck, в которых присутствует инструкции для множества деталей, подлежащих замене. В них входят даже материнская плата и аккумулятор, однако, таких запасных частей у iFixit на данный момент нет.

Интересно, что в списке доступных комплектующих нет аккумуляторных батарей, хотя, учитывая, необходимость частой подзарядки Steam Deck, они будут подвергаться наибольшему износу.

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Что касается самой процедуры ремонта, то iFixit поставила Steam Deck 7 баллов из 10 за ремонтопригодность, высоко оценив процедуру вскрытия и модульность системы, но обнаружив при этом, что батарею трудно извлечь, а порт зарядки припаян.